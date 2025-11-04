Dernière mise à jour: il y a 25 minutes

Deux Français détenus en Iran depuis mai 2022 ont été libérés. Le président Macron annonce que Cécile Kohler et Jacques Paris sont sortis de prison après 1277 jours.

Accusés d'espionnage, les deux Français sont détenus en Iran depuis 2022. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis mai 2022 en Iran, «sont sortis de la prison d’Evin et sont en route pour l’ambassade de France à Téhéran», a annoncé mardi Emmanuel Macron sur X, évoquant une «première étape».

«Le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible», a ajouté le président français, exprimant son « soulagement». C’est donc un «jour nouveau» pour Cécile Kohler et Jacques Paris, libérés après «1277 jours» de « détention arbitraire» en Iran.

Condamnés mi-octobre à respectivement 20 et 17 ans d’emprisonnement pour espionnage au profit des renseignements français et israéliens, les deux Français ont toujours clamé leur innocence. Ils étaient les derniers ressortissants français officiellement détenus en Iran.

Arrivés à Téhéran

Les deux Français Cécile Kohler et Jacques Paris sont «en sécurité» à la résidence de l'ambassadeur de France, à Téhéran, «dans l'attente de leur libération définitive», a dit le ministre français des Affaires étrangères.

«J'ai échangé avec leur famille et dépêché sur place une équipe qui les accompagnera personnellement, aux côtés des agents de l'ambassade», a écrit sur X Jean-Noël Barrot.