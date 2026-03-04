Deux hommes de 22 et 26 ans ont été arrêtés mercredi à Lyon et dans l'Aube. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au meurtre brutal de Quentin Deranque le 12 février à Lyon.

AFP Agence France-Presse

Deux hommes soupçonnés d'avoir participé aux violences contre le militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon ont été arrêtés mercredi matin, deux semaines après une première vague d'interpellations, ont indiqué des sources policières à l'AFP.

Agés de 22 et 26 ans, ils ont été arrêtés dans la région lyonnaise et dans l'Aube, selon ces sources. «On pense désormais avoir tous ceux qui ont participé directement aux coups portés à Quentin Deranque», battu à mort le 12 février à Lyon, a précisé l'une d'elles.