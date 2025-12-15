Une explosion dans un immeuble à Trévoux a fait plusieurs morts lundi. Les secours sont sur place et poursuivent les recherches de potentielles victimes supplémentaires.

Deux enfants meurent après une explosion dans un immeuble dans l'Ain

Deux enfants meurent après une explosion dans un immeuble dans l'Ain

AFP Agence France-Presse

Une explosion lundi soir dans un immeuble à Trévoux, dans l'Ain, a fait au moins six victimes, dont deux enfants qui sont décédés, a indiqué la préfecture à l'AFP.

Il s'agit d'un bilan provisoire et les recherches se poursuivent, a précisé la préfecture qui appelle la population à éviter le secteur. "Le risque n'est pas encore écarté", a-t-elle précisé.

«Les recherches se poursuivent» pour retrouver d'autres victimes potentielles. Cinquante pompiers, 36 engins et des secours médicalisés sont sur les lieux, que la population est invitée à éviter, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Développement suit



