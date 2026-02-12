Bruno Retailleau, président des Républicains, s'apprête à annoncer sa candidature à la présidentielle française de 2027. Une déclaration en ligne et une interview sur TF1 sont prévues ce jeudi.

AFP Agence France-Presse

Le président des Républicains Bruno Retailleau a prévenu jeudi qu'il «(s)'apprête à déclarer (sa) candidature à l'élection présidentielle» de 2027 en France, dans un message envoyé à plusieurs parlementaires de son parti et consulté par l'AFP. «C'est une décision que j'ai beaucoup mûrie», indique l'ancien ministre de l'Intérieur.

Le responsable de droite juge que «le moment est venu pour (sa) famille politique d'indiquer aux Français un nouveau chemin, axé sur l'ordre, la prospérité et la fierté française». Bruno Retailleau fera plus tard dans la journée une déclaration sur les réseaux sociaux avant d'être jeudi soir au journal de 20 heures de TF1.

Développement suit.