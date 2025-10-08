Le PS et la CGT séduits par l'idée d'une suspension de la réforme des retraites

La main tendue affichée par la ministre démissionaire Elisabeth Borne sur les retraites, «c'est un réveil tardif, mais c'est un réveil positif», a réagi sur France 2 le patron du PS Olivier Faure, qui doit être reçu mercredi matin à Matignon. «Mais ce que je souhaite, c'est que nous puissions maintenant porter des débats à l'Assemblée», a-t-il ajouté.

Olivier Faure estime qu'une suspension serait un réveil «tardif, mais positif» Photo: AFP

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a considéré «cette volte-face» d'Elisabeth Borne comme «un aveu : la réforme des retraites est un échec». «Le chef de l'État ne peut plus se permettre de faire la sourde oreille», a-t-elle lancé auprès de l'AFP, rappelant que sa centrale réclame l'abrogation de cette réforme «depuis le début».

Pour Sophie Binet, la «volte-face» d'Elisabeth Borne est un «aveu» de «l'échec» de la réforme des retraites. Photo: AFP

Selon des informations du «Parisien», le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu aurait demandé à Bercy d'étudier l'impact d'une suspension de la réforme des retraites, il y a une quinzaine de jours. La réforme, qui a alimenté des manifestations massives et qui était encore un motif de mobilisation dans les cortèges de cette rentrée sociale, porte progressivement de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite.

Source: AFP