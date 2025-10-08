LFI censurera «tout gouvernement qui continue la politique macroniste», dit Mathilde Panot

La cheffe des députés de La France insoumise, Mathilde Panot, a assuré mercredi que son groupe censurerait «tout gouvernement qui continuerait la politique macroniste», estimant que le patron du PS Olivier Faure n'obtiendra «que des miettes» en négociant avec Sébastien Lecornu.

LFI censurera «tout gouvernement qui continue la politique macroniste», dit Mathilde Panot Photo: AFP

«S'il y a une alliance de bric et de brac qui se fait d'une quelconque manière pour continuer la politique macroniste, nous ne participerons pas à un sauvetage d'Emmanuel Macron», a martelé la responsable insoumise sur RMC-BFMTV, assurant par ailleurs qu'elle ne croyait «pas» à la nomination d'un gouvernement de gauche.

«Je n'ai pas dit que nous censurerions un gouvernement uniquement composé de socialistes, d'écologistes et de communistes», s'est-elle repris juste après, «à ce moment-là, nous verrions ce qui se fait». «Mais il n'y a qu'à voir les mathématiques, c'est impossible», en raison de la composition de l'Assemblée nationale, a-t-elle ajouté.

Elle a regretté qu'Olivier Faure soit «en train de discuter avec la macronie», jugeant qu'il «cède à l'air du temps, la détestation et la haine de la gauche radicale». La seule manière pour lui d'être nommé Premier ministre, a-t-elle estimé, «c'est de se contenter des miettes d'un pouvoir en décomposition».

Source: AFP