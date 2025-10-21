Alerte enlèvement levée en France pour un garçon diabétique

Dernière mise à jour: il y a 22 minutes

L'alerte enlèvement en Haute-Vienne pour retrouver Rayan, 13 ans, a été levée. Le garçon a été retrouvé dans la matinée et ramené dans son foyer de placement.

L'alerte enlèvement en Haute-Vienne pour retrouver Rayan, 13 ans, a été levée. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Le garçon diabétique âgé de 13 ans qui faisait l'objet d'une alerte enlèvement, en Haute-Vienne, est revenu mardi à la mi-journée au foyer où il était placé, a-t-on appris de sources proches du dossier.

L'adolescent, prénommé Rayan, est rentré sain et sauf dans cette structure d'accueil située à Panazol, près de Limoges, ont ajouté ces sources. Les deux suspects recherchés, l'oncle de l'enfant et sa compagne, ont été placés en garde à vue, tout comme le père avant eux, a ajouté l'une de ces sources.

Adopté en France en février 2006, «alerte-enlèvement» est un dispositif d'alerte massive et immédiate déclenché pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan «Amber Alert», créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman. Il a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création, la précédente fois dans l'Orne début octobre pour une fillette finalement retrouvée saine et sauve.