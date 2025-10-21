Une alerte enlèvement a été déclenchée en Haute-Vienne pour Rayan, 13 ans, diabétique sévère. Le garçon a été enlevé lundi soir à Panazol, près de Limoges. Deux suspects sont recherchés par les autorités.

Photo: Ministre de l'Intérieur français

AFP Agence France-Presse

Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi matin pour retrouver un garçon de 13 ans souffrant de «diabète sévère» et enlevé lundi soir à Panazol (Haute-Vienne) dans la banlieue de Limoges, ont annoncé les autorités, qui recherchent deux suspects.

«Rayan, 13 ans, de type nord-africain, mesurant 1m52, yeux marrons, cheveux bruns, porteur de lunettes noires, habillé d'un sweat jaune pâle, d'un pantalon cargo beige, de baskets blanches avec le logo Nike rouge, nécessitant des soins constants pour diabète sévère, a été enlevé le 20 octobre à 18h à Panazol», peut-on lire dans l'alerte publiée par le ministère de la Justice.

Les suspects sont une femme âgée de 25 à 30 ans, de forte corpulence et aux longs cheveux noirs, portant un peignoir bleu vif et un bas de pyjama blanc à motifs, et un homme de corpulence moyenne, vêtu d'un pantalon de jogging noir et d'un sweat noir avec un logo Nike blanc, porteur d'une casquette noire, selon la même source. Les autorités enjoignent quiconque susceptible d'avoir localisé l'enfant de ne pas intervenir directement mais d'appeler le 197 ou d'envoyer un courriel à l'adresse alerte-enlevement@interieur.gouv.fr.

Adopté en France en février 2006, «alerte-enlèvement» est un dispositif d'alerte massive et immédiate déclenché pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan «Amber Alert», créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman. Il a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création, la précédente fois dans l'Orne début octobre pour une fillette finalement retrouvée saine et sauve.