Une somme de 140'000 euros issue de la vente de calendriers des pompiers de Hyères a été volée dans leur caserne, a révélé le parquet de Toulon lundi 29 décembre 2025. Une enquête est en cours.

AFP Agence France-Presse

Quelque 140'000 euros issus de la vente annuelle de calendriers des pompiers de Hyères ont été dérobés au sein même d'une caserne de cette cité balnéaire varoise, a appris l'AFP mardi auprès des pompiers et du parquet de Toulon. «L'amicale des pompiers de Hyères a été victime d'un cambriolage découvert ce lundi dans la caserne qui l'abrite», a annoncé le procureur de Toulon, Raphaël Balland.

Selon Ici Provence, des individus se seraient rendus dans le sous-sol du bâtiment pour pénétrer dans un local dédié à l'amicale des sapeurs-pompiers qui abritait cette somme. Une enquête, confiée au commissariat de Hyères, ville d'environ 56'000 habitants située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Toulon, est en cours.

«Le SDIS du Var, l'union départementale des sapeurs-pompiers du Var et l'amicale des sapeurs-pompiers d'Hyères condamnent avec la plus grande fermeté ces faits d'une gravité exceptionnelle», a estimé le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var dans un communiqué publié lundi soir.