Cambriolage dans le Var
Des malfrats dérobent 140'000 euros dans une caserne de pompiers en France

Une somme de 140'000 euros issue de la vente de calendriers des pompiers de Hyères a été volée dans leur caserne, a révélé le parquet de Toulon lundi 29 décembre 2025. Une enquête est en cours.
Quelque 140'000 euros issus de la vente annuelle de calendriers des pompiers de Hyères ont été dérobés au sein même d'une caserne de cette cité balnéaire varoise, a appris l'AFP mardi auprès des pompiers et du parquet de Toulon. «L'amicale des pompiers de Hyères a été victime d'un cambriolage découvert ce lundi dans la caserne qui l'abrite», a annoncé le procureur de Toulon, Raphaël Balland.

Selon Ici Provence, des individus se seraient rendus dans le sous-sol du bâtiment pour pénétrer dans un local dédié à l'amicale des sapeurs-pompiers qui abritait cette somme. Une enquête, confiée au commissariat de Hyères, ville d'environ 56'000 habitants située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Toulon, est en cours.

«Le SDIS du Var, l'union départementale des sapeurs-pompiers du Var et l'amicale des sapeurs-pompiers d'Hyères condamnent avec la plus grande fermeté ces faits d'une gravité exceptionnelle», a estimé le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var dans un communiqué publié lundi soir.

