Des enquêteurs ont perquisitionné l'Elysée à Paris mardi matin. Ils examinent l'attribution de marchés publics pour des cérémonies au Panthéon, selon une source proche du dossier.

AFP Agence France-Presse

Des enquêteurs financiers se sont rendus mardi matin à l'Elysée dans le cadre d'une enquête sur les conditions d'attribution des cérémonies d'entrée au Panthéon à une même entreprise, a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information du Canard Enchaîné.

Ce sont des enquêteurs de la brigade financière et anticorruption de la police judiciaire de Paris, née de la fusion en juin de la brigade de la répression de la délinquance économique et de la brigade financière, qui se sont rendus mardi au Palais de l'Elysée, a-t-on ajouté de même source.

Selon l'hebdomadaire satirique, les enquêteurs s'interrogent sur le choix de la société Shortcut Events pour organiser les cérémonies d'entrée au Panthéon des hommes et des femmes illustres du pays depuis 22 ans. Chaque panthéonisation a été facturée à l'Etat «autour de 2 millions d'euros», estime le Canard.