La France, pays le plus nucléarisé au monde par habitant, prolonge la durée de vie de ses centrales nucléaires.

La France est le pays le plus «nucléarisé» au monde par habitant avec 56 réacteurs pour 68 millions d'habitants. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe électricien français EDF va pouvoir prolonger au-delà de 40 ans ses réacteurs nucléaires de 1300 mégawatts (MW) en France après le feu vert des autorités. Cette décision intervient en plein débat sur la place de l'atome dans la transition énergétique du pays.

Pays le plus «nucléarisé» au monde par habitant avec 56 réacteurs pour 68 millions d'habitants, la France vient d'annoncer via l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) que 20 réacteurs de 1300 mégawatts pourront continuer à être exploités.

L'autorisation d'exploiter un réacteur nucléaire est délivrée sans limitation de durée, mais un examen est prévu tous les 10 ans pour vérifier notamment l'état de l'installation. Si l'ambition présentée par EDF est «de faire tendre leur niveau de sûreté vers celui d'un réacteur de type EPR», le coût de la prolongation de ces centrales est estimé à 6 milliards d'euros selon EDF.

Les 20 réacteurs concernés produisent près de 40% de l'énergie du pays, précise le ministère français de l'Energie.