Un homme de 58 ans a été arrêté mercredi dans le Doubs après avoir tenté de forcer une porte. Chez lui, 94 petites culottes volées ont été retrouvées.

AFP Agence France-Presse

Un homme pris en flagrant délit d'effraction chez une dame de son village du Doubs est suspecté d'avoir volé une centaine de petites culottes dans les environs, et la gendarmerie a lancé un appel à témoins pour retrouver leurs propriéaires, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Montbéliard.

Une habitante de Mancenans, à une quinzaine de kilomètres de la frontière suisse, a appelé la gendarmerie mercredi vers 14h en s'apercevant qu'un individu était en train de forcer sa serrure, a indiqué à l'AFP Jérémy Lhadi, substitut du procureur. L'homme de 58 ans, qui habite avec ses parents dans la petite commune située à une vingtaine de kilomètres de Montbéliard, a été interpellé et placé en garde à vue.

Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs «ont retrouvé la bagatelle de 94 petites culottes féminines de toutes les couleurs», a précisé le magistrat. «Décontenancée», la dame qui avait prévenu la gendarmerie en a identifié deux lui appartenant, ajoute-t-il. Après avoir affirmé avoir lui-même acheté cette lingerie féminine, le suspect a reconnu les faits. «J'ai fait une connerie, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça», a-t-il déclaré auprès des gendarmes.

«Quelqu'un d'un peu bizarre»

Célibataire, sans emploi, le quinquagénaire est connu dans le village comme étant «quelqu'un d'un peu bizarre» qui «rôdait» et «commettait différents larcins», note M. Lhadi. «Il est apparemment un peu fétichiste des culottes de femmes», mais «son profil n'est pas préoccupant», il «n'est pas connu pour des violences ou des atteintes sexuelles», souligne le substitut du procureur.

Le suspect, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, sera convoqué devant le délégué du procureur pour une mesure de composition pénale. Il aura pour obligation d'indemniser la victime pour les dégâts occasionnés sur sa porte et d'effectuer un stage de citoyenneté, selon M. Lhadi.

La gendarmerie du Doubs a lancé un appel à témoins pour identifier les victimes de ces vols de petites culottes et leur rendre leurs dessous.