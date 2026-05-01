Une free party a réuni environ 8'000 personnes vendredi près de Bourges sur un site militaire dangereux. Les organisateurs protestent contre une loi visant à renforcer la répression des rave-parties non déclarées.

AFP Agence France-Presse

Des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi matin près de Bourges pour une free party sur un terrain militaire rendu «très dangereux» par la présence potentielle de munitions non explosées, a déclaré à l'AFP le préfet du Cher.

Vers 9h, les autorités avaient déjà dénombré 2300 véhicules, soit environ 8000 personnes, réunies sur le Polygone, un champ de tir de la Délégation générale à l'armement, a expliqué Philippe Le Moing Surzur. Les organisateurs de l'événement ont fait savoir à la préfecture «par un contact indirect» attendre 30'000 personnes.

Munitions non explosées

Les teufeurs sont installés depuis 5h sur ce terrain militaire situé sur le territoire de la commune de Cornusse, «qui est très dangereux en raison des munitions non explosées qu'il peut contenir». «Ils n'auraient pas pu choisir pire», a souligné le préfet du Cher, appelant les participants à s'abstenir de faire des feux, de creuser ou de ramasser quoi que ce soit sur le sol.

La préfecture du Cher a ouvert un centre opérationnel pour coordonner la mise en place d'un dispositif de secours, notamment pour faire face à des incendies ou explosions.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Protester contre une nouvelle loi

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, présenté sous la forme d'un faux arrêté préfectoral, les «organisateurs du Teknival de Bourges» expliquent vouloir par cet événement protester notamment contre une proposition de loi visant à «renforcer la pénalisation des rave-parties» non déclarées ou interdites. Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 9 avril, elle doit désormais être examinée au Sénat.

Le premier Teknival en France s'est tenu en 1993 près de Beauvais (Oise). Depuis lors, cet événement se tient régulièrement dans de vastes lieux tenus secrets jusqu'au dernier moment.











