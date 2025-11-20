Une femme de 32 ans a été tuée par arme à feu jeudi matin à Besançon. Son ex-conjoint a été placé en garde à vue pour «assassinat», a-t-on appris auprès du procureur. Les faits se sont produits vers 7h00 dans une ancienne cité ouvrière d'un quartier périphérique de la ville.
La victime a été abattue à l'extérieur d'un petit bâtiment du quartier par arme à feu. Selon le quotidien régional l'Est Républicain, elle «se rendait à son travail quand elle est tombée dans un guet-apens» sur le parking de son immeuble, où elle a été abattue à proximité de sa voiture par un homme qui l'attendait.
Le suspect, ex-conjoint de la victime, a pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre et s'est retranché dans son domicile d'Ornans, une commune de 5000 habitants située à une vingtaine de kilomètres de Besançon.
Policiers du Raid
Après des négociations avec les policiers du Raid, dépêchés sur place, il a finalement été interpellé sans incident en milieu de journée et placé en garde à vue, a indiqué le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin.
Dans la matinée, des agents de la police scientifique en combinaison blanche étaient sur site et de petits chevalets jaunes servant à l'enquête étaient disséminés par terre à l'extérieur du bâtiment, a constaté un journaliste de l'AFP.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
