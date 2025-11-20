Une femme de 32 ans a été tuée par balle à Besançon jeudi matin. Son ex-conjoint, suspecté d'assassinat, s'est retranché chez lui avant d'être interpellé par le RAID. L'incident s'est produit dans un quartier périphérique de la ville.

Une femme tuée à Besançon, son ex-conjoint interpellé par le RAID

Une femme a été tuée par balle à Besançon. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une femme de 32 ans a été tuée par arme à feu jeudi matin à Besançon. Son ex-conjoint a été placé en garde à vue pour «assassinat», a-t-on appris auprès du procureur. Les faits se sont produits vers 7h00 dans une ancienne cité ouvrière d'un quartier périphérique de la ville.

La victime a été abattue à l'extérieur d'un petit bâtiment du quartier par arme à feu. Selon le quotidien régional l'Est Républicain, elle «se rendait à son travail quand elle est tombée dans un guet-apens» sur le parking de son immeuble, où elle a été abattue à proximité de sa voiture par un homme qui l'attendait.

Le suspect, ex-conjoint de la victime, a pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre et s'est retranché dans son domicile d'Ornans, une commune de 5000 habitants située à une vingtaine de kilomètres de Besançon.

Policiers du Raid

Après des négociations avec les policiers du Raid, dépêchés sur place, il a finalement été interpellé sans incident en milieu de journée et placé en garde à vue, a indiqué le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin.

Dans la matinée, des agents de la police scientifique en combinaison blanche étaient sur site et de petits chevalets jaunes servant à l'enquête étaient disséminés par terre à l'extérieur du bâtiment, a constaté un journaliste de l'AFP.