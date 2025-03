Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Cinq personnes ont été mises en examen cette semaine dans un dossier de blanchiment instruit à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris. L'affaire porte «sur un montant estimé à 250 millions d'euros», a indiqué samedi le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien. Le ministère public n'a pas apporté plus de précisions. Selon le quotidien, ces cinq personnes, âgées de 40 à 50 ans, ont été mises en examen jeudi, et quatre d'entre elles ont été écrouées, ce qu'une source proche du dossier a confirmé à l'AFP.

Selon cette même source, ces personnes condamnées pour certaines il y a de nombreuses années dans des dossiers de trafic de stupéfiants sont soupçonnées d'avoir blanchi pour 250 millions d'euros depuis 2018, via des centaines de sociétés-écrans et des comptes rebonds partout dans le monde. «C'est un système vieux comme le monde, ils font faire des fausses factures et déduisent la TVA de leurs charges», a ajouté la source proche du dossier.

Selon cette source, l'enquête aurait débuté par un signalement reçu par les enquêteurs de la douane en juin 2023. Les interpellations ont eu lieu dans les Hauts-de-Seine mais aussi dans les Yvelines. Des lingots, des billets mais surtout des comptes en banque auraient été saisis, a aussi déclaré cette source. Sollicités par l'AFP, des avocats de mis en cause dans ce dossier n'ont pas répondu ou n'ont pas souhaité commenter.