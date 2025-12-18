Le domicile de Rachida Dati et la mairie du 7e arrondissement ont été perquisitionnés ce jeudi, dans le cadre d'une enquête pour corruption.

AFP Agence France-Presse

Des perquisitions ont été menées jeudi au domicile de Rachida Dati ainsi qu'à la mairie du 7e arrondissement de Paris, qu'elle dirige, dans le cadre d'une enquête pour corruption, selon une source proche du dossier à l'AFP. La ministre de la Culture est soupçonnée d'avoir perçu 299'000 euros d'honoraires de GDF Suez quand elle était députée européenne, sans en déclarer la provenance au Parlement européen.

Cette information judiciaire visant la ministre et candidate LR à la mairie de Paris a été ouverte le 14 octobre et confiée à des juges parisiens, selon «Le Nouvel Obs» et l'émission Complément d'Enquête, sur France 2, qui ont révélé l'information.