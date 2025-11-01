Casse du Louvre: deux suspects mis en examen, trois relâchés

Deux des cinq personnes interpellées mercredi soir dans le cadre de l’enquête sur le casse du Louvre ont été mises en examen samedi, tandis que les trois autres ont été remises en liberté, ont indiqué à l’AFP des sources policière et proche du dossier.

Deux personnes sur les cinq interpellées mercredi soir ont été mises en examen. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Parmi les personnes mises en examen figure une femme de 38 ans, poursuivie pour complicité de vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue d'un crime. Celle-ci a a été placée en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention lors d'une audience à laquelle a pu partiellement assister l'AFP.



