La légende Bob Dylan va donner deux concerts à Paris

Bob Dylan, légende du folk et Prix Nobel de Littérature, annonce deux concerts au Palais des Congrès de Paris les 30 et 31 octobre. Les billets seront en vente à partir du 18 juillet pour ces dates uniques en France.

Bob Dylan se produira à Paris cet automne. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La légende du folk et Prix Nobel de Littérature Bob Dylan se produira sur la scène du Palais des Congrès de Paris les 30 et 31 octobre, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

En tournée d'été aux États-Unis, l'artiste de 84 ans est de retour en France cet automne pour deux dates uniques, dont les billets seront en vente publique à partir du 18 juillet. Apparu sur la scène new-yorkaise au début des années 1960, le chanteur américain a vendu depuis plus de 125 millions d'albums à travers le monde.

Lauréat du prix Nobel de littérature

Lauréat du prix Nobel de littérature en 2016 pour «avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition américaine de la chanson», Robert Allen Zimmerman, de son vrai nom, est considéré comme l'un des plus grands chanteur-compositeur de tous les temps.

Parmi ses plus célèbres chansons figurent «Blowin' in the Wind», «The Times They Are a-Changin'», ou encore «Like A Rolling Stone».