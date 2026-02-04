La couronne de l'impératrice Eugénie, abîmée lors d'un cambriolage au Louvre le 19 octobre, sera restaurée à l'identique, a annoncé le musée. Malgré des dégâts, le joyau a conservé sa quasi-intégrité.

ATS Agence télégraphique suisse

La couronne de l'impératrice Eugénie, endommagée lors du cambriolage du Louvre survenu le 19 octobre, va pouvoir être restaurée à l'identique «sans recours à la reconstitution ou la restitution», a annoncé mercredi le musée dans un communiqué.

La couronne, que les cambrioleurs ont laissé tomber dans leur fuite, a subi «un écrasement et s'en est trouvée très sensiblement déformée», indique le musée, ajoutant que le joyau toutefois «a conservé sa quasi-intégrité, permettant sa restauration complète».