Près d'une tonne de cocaïne saisie à Dunkerque

Une saisie record de 925 kg de cocaïne a été effectuée à Dunkerque, dans un conteneur en provenance de Guadeloupe. Neuf personnes ont été interpellées en métropole et en Guadeloupe dans le cadre de cette opération d'envergure.

Près d'une tonne de cocaïne a été saisie à Dunkerque. (image d'illustration) Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Quelque 925 kilogrammes de cocaïne ont été saisis lundi dans un conteneur en provenance de Guadeloupe sur le port de Dunkerque (Nord), et neuf personnes ont été interpellées jeudi en métropole et en Guadeloupe, a annoncé vendredi le parquet de Lille. Lundi, «un conteneur en provenance de Guadeloupe était fouillé sur le port de Dunkerque, permettant la saisie de 925 kilogrammes de cocaïne», a détaillé le parquet dans un communiqué.

Des «techniques spéciales d'enquête nous ont permis de poursuivre les investigations jusqu'à la région de Mulhouse et la Guadeloupe» où ont eu lieu les interpellations, a précisé à l'AFP la procureure de la République de Lille, Carole Étienne.

Neuf personnes en garde à vue

Le convoi, qui a continué son chemin, a été pris en filature, et les enquêteurs ont interpellé cinq personnes jeudi après-midi à Kingersheim, en banlieue de Mulhouse (Haut-Rhin), a indiqué une source proche du dossier, précisant qu'une trentaine de policiers ont participé à l'opération.

Deux des suspects interpellés se trouvaient dans le camion, et trois autres dans une «voiture ouvreuse». Les cinq suspects, âgés d'une trentaine d'années, étaient tous connus de la justice, précise cette source, estimant que les 925 kilos de cocaïne ont une valeur supérieure à 30 millions d'euros. Au total, l'opération «sur le territoire métropolitain ainsi qu'en Guadeloupe» a conduit «au placement en garde à vue de neuf personnes», a ajouté le parquet lillois, précisant que ces gardes à vue pouvaient durer 96 heures.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte après des soupçons d'importations de cocaïne «sous couvert de fret légal entre la Guadeloupe et le port de Dunkerque», a détaillé le parquet. Les investigations portent notamment sur des faits «d'importation de stupéfiants en bande organisée», «importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique» ou encore d'"association de malfaiteurs», a précisé le parquet. Une information judiciaire a été confiée à deux magistrats instructeurs le 2 juillet.















