Une femme de 30 ans a été retrouvée morte après une chute depuis un appartement dans le 18e arrondissement de Paris. Une enquête pour meurtre a été ouverte, aucune piste n'est écartée, selon le parquet.

AFP Agence France-Presse

Une enquête pour meurtre a été ouverte après la découverte dans la cour intérieure d'un immeuble du 18e arrondissement de Paris du corps d'une trentenaire, qui a fait une chute de plusieurs étages depuis un appartement, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

«Aucune piste n'est privilégiée à ce stade» et la qualification d'homicide volontaire «pourra être réinterrogée au terme des investigations (qui) tendront à faire la lumière sur les circonstances de la chute», a précisé le parquet de Paris à l'AFP.

Une autre femme, locataire d'un appartement au 5e étage de cet immeuble, a expliqué aux policiers avoir rencontré la veille un homme et une femme près de la gare Saint-Lazare et les avoir invités chez elle, a précisé une source policière.

Des hurlements dans la nuit

Elle a également raconté de manière confuse avoir consommé avec eux de l'alcool et de la drogue, du LSD, dans la nuit, a précisé la source policière, ajoutant que la victime avait été retrouvée en partie dévêtue.

C'est au moment où l'homme a quitté son appartement vers 8H20 que le corps a été découvert dans la cour intérieure de l'immeuble, selon la source policière.

Dans la nuit, vers 02H00, la police avait reçu un appel leur signalant des hurlements de femme dans cet immeuble. Des policiers s'étaient rendus sur place mais n'avaient pas pu identifier d'où avaient pu provenir les cris. L'enquête a été confiée au commissariat du 18e arrondissement.