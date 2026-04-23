Un bus scolaire et une voiture sont entrés en collision jeudi matin à Deluz, dans le Doubs. Le conducteur de la voiture, grièvement blessé, a été hospitalisé. Les neuf élèves à bord du bus sont indemnes.

AFP Agence France-Presse

Deux conducteurs ont été blessés dans un accident entre un bus scolaire et une voiture jeudi matin dans le Doubs, tandis que les élèves sont indemnes, a-t-on appris auprès des pompiers et de la gendarmerie. L'accident s'est produit sur la commune de Deluz, à une vingtaine de km au nord-est de Besançon. Le conducteur de la voiture, âgé de 27 ans, a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital après avoir été désincarcéré, selon les pompiers. La conductrice du bus est, elle, légèrement blessée, selon la même source.

Le bus scolaire transportait neuf enfants âgés de 9 à 15 ans au collège de Baume-les-Dames (Doubs). «Il n'y a pas de blessé parmi les élèves, d'après le premier bilan effectué», a indiqué à l'AFP Elodie Montet, commandante du Groupement de gendarmerie du Doubs.

Aucun enfant blessé

«Tous les élèves ont été vus par un médecin et par un psychologue» avant d'être «pris en charge par leur famille», a ajouté la colonelle. L'accident s'est produit dans une ligne droite. D'après les premières investigations, le conducteur de la voiture «aurait été ébloui par le soleil et aurait percuté le bus en déviant de sa route», a précisé une source proche de l'enquête. Le jeune homme souffre notamment d'une «fracture» et la conductrice du bus de «douleurs au dos», selon la directrice de cabinet du préfet du Doubs, Jennifer Rousselle.

«Heureusement, aucun petit n'a été blessé, ils vont bien» et ont «tous été récupérés par leurs parents», a-t-elle relevé. «La ceinture de sécurité est obligatoire dans les bus, elle sauve des vies», a encore noté Mme Rousselle, soulignant également que des «contrôles réguliers et renforcés» sont menés par la gendarmerie et les services de l'Etat auprès des compagnies de bus. Une enquête a été ouverte et confiée à l'escadron départemental de contrôle des flux de la gendarmerie du Doubs afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.



