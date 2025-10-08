Lennart Monterlos, Franco-Allemand de 19 ans, arrêté en Iran en juin pour espionnage, a été libéré et est en route vers la France. Acquitté récemment, il quitte Téhéran après plusieurs mois de détention jugée arbitraire.

Lennart Monterlos, 19 ans, libéré d’Iran après accusation d’espionnage, rentre en France après plusieurs mois de détention. Photo: AFP

Arrêté le 16 juin dernier dans le sud de l'Iran pendant un périple à vélo, Lennart Monterlos, un Franco-Allemand de 19 ans, «est libre», a annoncé mercredi à l'AFP le ministre français des Affaires étrangères. Lennart Monterlos est en route vers la France, ont en outre précisé des sources françaises proches du dossier ayant requis l'anonymat.

La libération du jeune homme était attendue après l'annonce lundi par la justice iranienne de son acquittement, quelques mois après son inculpation pour espionnage. Dès son arrestation, la France avait condamné cette détention jugée arbitraire.

Emmanuel Macron a fait part sur X de son «soulagement». «Je pense aussi à Cécile Kohler et à Jacques Paris, toujours détenus arbitrairement et dans des conditions inhumaines en Iran. Ils doivent être libérés immédiatement», a-t-il ajouté, évoquant un couple de Français prisonniers depuis mars 2022 et également accusés d'espionnage.

Sportif passionné de voyages et d'aventures, Lennart Monterlos est sorti de prison le week-end dernier avant d'être accueilli à l'ambassade de France à Téhéran, dans l'attente de papiers administratifs l'autorisant à quitter la République islamique, ont expliqué à l'AFP les sources proches du dossier. Selon l'une de ces sources, son arrivée à Paris est prévue pour jeudi matin.

«Nous sommes soulagés du retour de notre fils auprès de nous», ont réagi ses parents dans une déclaration écrite transmise à l'AFP par leur avocate Me Chirinne Ardakani. «Mais nos pensées vont immédiatement à Cécile (Kohler) et Jacques (Paris) dont nous espérons le retour dans les plus brefs délais et pour qui nous continuerons à nous battre aux côtés de leurs familles ainsi qu'à l'ensemble des otages européens toujours arbitrairement détenus», ont-ils ajouté.

Originaire de l'est de la France, Lennart Monterlos, de mère allemande et de père français, avait été arrêté à Bandar-Abbas (sud), au troisième jour du conflit entre l'Iran et Israël au moment où il s'apprêtait à quitter l'Iran en direction de l'Afghanistan après une traversée du pays à vélo en solitaire. Son visa iranien arrivait alors bientôt à expiration.