Laurent Vinatier, chercheur français détenu en Russie depuis juin 2024, a été libéré jeudi. La Russie a accepté de l'échanger contre le basketteur Daniil Kasatkin.

AFP Agence France-Presse

Les autorités russes ont libéré jeudi le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, en échange de la libération du basketteur russe Daniil Kasatkin, a annoncé le service de sécurité russe (FSB).

Dans un communiqué cité par les agences de presse russes, le FSB a affirmé que Daniil Kasatkin était rentré jeudi en Russie et avait été «échangé» contre Laurent Vinatier, 49 ans, qui avait été condamné à trois ans de prison pour ne pas s'être enregistré en tant qu'«agent de l'étranger» en Russie où il est également accusé d'espionnage.