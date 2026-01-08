DE
FR

Détenu depuis juin 2024
Le chercheur Laurent Vinatier libéré en échange d'un basketteur russe

Laurent Vinatier, chercheur français détenu en Russie depuis juin 2024, a été libéré jeudi. La Russie a accepté de l'échanger contre le basketteur Daniil Kasatkin.
Publié: il y a 16 minutes
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Détenu depuis juin 2024, Laurent Vinatier a été libéré par la Russie.
Photo: AFP
Les autorités russes ont libéré jeudi le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, en échange de la libération du basketteur russe Daniil Kasatkin, a annoncé le service de sécurité russe (FSB).

Dans un communiqué cité par les agences de presse russes, le FSB a affirmé que Daniil Kasatkin était rentré jeudi en Russie et avait été «échangé» contre Laurent Vinatier, 49 ans, qui avait été condamné à trois ans de prison pour ne pas s'être enregistré en tant qu'«agent de l'étranger» en Russie où il est également accusé d'espionnage. 

