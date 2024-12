Dans un bidonville de Mayotte, les blessés défilent à la chaîne

Le cyclone Chido frappe Mayotte, laissant des blessés et des dégâts considérables. MSF installe une clinique mobile dans le bidonville de Vahibé pour soigner les habitants oubliés, dont beaucoup sont en situation irrégulière et craignent d'être arrêtés.

Les blessés se succèdent dans les centres MSF installés dans les quartiers informels. Photo: AFP

Pantalon relevé jusqu'au genou, Abou Houmadi dévoile la large entaille qui entame son mollet gauche. Une plaque de tôle charriée par les vents du cyclone Chido à travers le bidonville de Vahibé, dans l'archipel français de Mayotte, l'a frappé de plein fouet.

Plus de 10 jours après avoir été blessé, le jeune homme de 18 ans montre sa plaie aux soignants de Médecins sans frontière (MSF) qui ont installé mardi une clinique mobile dans ce quartier informel où vivent selon l'ONG entre 8000 et 10'000 personnes.

«On nous a oubliés»

Au milieu des bangas (cases) de tôle et de bois, dans un vide laissé par une maison emportée par le vent, une vingtaine de personnes attendent d'être auscultées. Des tapis jaune et ocre accrochés à des montants en bois font office d'ombrières.

«Depuis le cyclone, aucun médecin, aucun politicien, aucun responsable, n'est venu chez nous. On nous a oubliés. Pourtant il y a eu beaucoup de blessés», affirme Fazdati Alihoumadi, 22 ans, t-shirt rouge et chaîne dorée autour du cou. Le bilan provisoire de la catastrophe naturelle, facilitée par le réchauffement climatique, s'élève à Mayotte à 35 morts et environ 2500 blessés.

Bras croisés, Fazdati Alihoumadi ajoute: «C'est difficile depuis, car nous n'avons pas d'eau potable et peu de choses à manger.» Près d'elle, Hamida Amni, jeune femme de 28 ans qui tient son bébé dans ses bras, renchérit: «Nous avons aussi beaucoup de mal à dormir: avec le vent, les matelas se sont envolés.»

Des «petits bobos»

Sous un soleil de plomb, des coups de marteau résonnent un peu partout dans le quartier: les maisons soufflées par le vent sont une à une remises d'aplomb. Les chemins de terre rouge sont jonchés de tôle tordue, de branchages et d'objets qui semble échappés des maisons: passoires, valise à roulette ou tongs.

Assis en tailleur face aux infirmiers en t-shirt MSF, un homme tient son fils de trois ans, blessé à un pied. A côté, un adolescent à la jambe écorchée reçoit des antibiotiques censés éviter l'infection. Sayifi, 9 ans, en jean et sandales, est venu montrer les «petits bobos» qu'il s'est faits en aidant à reconstruire sa maison.

Une tournée des quartiers oubliés

Dans les jours à venir, MSF prévoit de parcourir les quartiers informels de l'archipel avec sa clinique mobile, à la rencontre des habitants en situation irrégulière (plus d'un tiers de la population de Mayotte, selon les autorités), populations les plus isolées.

«La difficulté pour les habitants des bidonvilles, qu'il s'agisse de distribution d'eau, de nourriture ou de la santé, c'est de se rendre dans les zones urbanisées. Ils craignent une arrestation par la police aux frontières», explique Yann Santin, coordinateur de MSF à Mayotte.

Les consultations concernent surtout «les plaies non prises en charge, qui datent du cyclone ou de la reconstruction, et les pathologies chroniques, comme l'asthme et le diabète», explique Mehdi El Melali, médecin de MSF. «Les traitements étaient déjà difficiles d'accès, aujourd'hui c'est encore pire.»

Cyclone dévastateur

Le cyclone le plus dévastateur qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans a causé le 14 décembre des dommages colossaux dans le département le plus pauvre de France, où les secours sont depuis à pied d'œuvre pour rétablir les services essentiels comme l'eau, l'électricité et les réseaux de communications.

Installé dans un stade à l'est de Mamoudzou, un hôpital de campagne équipé d'une maternité et de deux blocs opératoires a ouvert ses portes tôt mardi matin, conçu pour pouvoir recevoir 100 personnes par jour en consultation et assurer 30 hospitalisations.

Ce matin-là, une file d'attente s'étend devant l'entrée, certains patients affirmant être arrivés dès 6h00. Comme Jafar Bahedja, 54 ans, qui explique être «tombé en arrière» le jour du cyclone et avoir depuis du mal à marcher ou à s'asseoir.

Là aussi, l'idée est de pouvoir accueillir des patients qui «n'oseraient pas aller» consulter. «On demande un nom pour le suivi, mais pas de papiers», précise l'adjudant Romain, militaire de la Sécurité civile, qui co-gère le site avec les pompiers.