Des objets précieux endommagés
Le musée du Louvre à nouveau frappé par un grave incident

Après le casse spectaculaire d'octobre 2025, une nouvelle catastrophe a frappé le musée du Louvre la semaine dernière: des livres précieux stockés dans la bibliothèque des Antiquités égyptiennes ont été endommagés par une inondation.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Une nouvelle catastrophe frappe le Louvre.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Une importante «inondation d'eau sale» a frappé la bibliothèque des Antiquités égyptiennes du célèbre musée parisien du Louvre. Des ouvrages anciens ont été «lourdement» abimés, selon la chaîne BFMTV.

L'incident serait survenu le jeudi 27 novembre à 15h, rapporte la chaîne française. Un mail consulté par celle-ci précise: «Hier, une vanne alimentant des tuyaux au-dessus de la documentation, dont on savait qu'ils étaient défaillants, a provoqué une inondation d'eau sale importante qui a lourdement abîmé les ouvrages et documents et dégradé considérablement les lieux de travail de nos collègues».

Le Louvre fait donc face à un deuxième incident gravissime à peine un mois. Le 19 octobre dernier, la Galerie d'Apollon avait été cambriolée, un vol qualifié «casse du siècle» par bon nombre d'observateurs.

