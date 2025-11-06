Shein dans le viseur: 200'000 colis contrôlés à Roissy CDG

Une vaste opération de contrôle des colis Shein est en cours à l'aéroport de Roissy-CDG. Des ministres de Bercy supervisent l'inspection de 200'000 colis, révélant des produits non conformes et illicites, au lendemain de la suspension de la plateforme.

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse

L'ensemble des colis issus de Shein arrivés à l'aéroport de Roissy-CDG sont contrôlés jeudi dans le cadre d'une vaste opération initiée dans la matinée en présence de ministres de Bercy, et au lendemain du lancement d'une procédure de suspension de la plateforme, a constaté l'AFP.

Ces contrôles doivent contribuer à alimenter les procédures en cours contre Shein et «les premiers constats font apparaître des produits non conformes et illicites», notamment des produits cosmétiques non autorisés, des jouets dangereux pour les enfants, des contrefaçons ou des appareils d'électroménager défaillants, a précisé la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin dans un post sur le réseau social X.

Elle avait fait le déplacement à l'aéroport de Roissy-CDG dans la matinée accompagnée par le ministre du Commerce Serge Papin. Ils ont notamment assisté au déballage par des officiers des douanes de nombreux paquets blancs sur lesquels on pouvait distinguer la lettre S de la marque de la plateforme asiatique. «Typiquement, vous ouvrez un colis, vous regardez le nombre de produits, ce n'est pas pour une consommation personnelle, ça veut dire qu'on organise la revente», a affirmé Serge Papin en déballant l'un des paquets contenant de nombreux articles.

200'000 colis contrôlés

«Ça montre qu'on n'est pas en train de vendre des produits aux consommateurs, ça veut dire qu'on est en train d'importer des biens commerciaux, et dans ce cas on applique les règles de l'importation commerciale», a abondé Amélie de Montchalin. Menée conjointement par la répression des fraudes (DGCCRF), les douanes, la gendarmerie du transport aérien notamment, cette opération doit permettre de contrôler 200'000 colis et de s'assurer de la conformité des produits, notamment en vérifiant la «véracité des déclarations et le respect des obligations fiscales et douanières», a précisé la ministre des Comptes publics.

Plusieurs procédures (administratives, judiciaires et au niveau européen) ont été engagées mercredi contre la plateforme après le tollé provoqué par la vente de poupées à caractère pédopornographique et d'armes de catégories A.

Roissy-CDG est le deuxième aéroport européen avec deux millions de tonnes de fret traitées en moyenne chaque année, et il connaît un essor sans précédent des flux de e-commerce depuis 2022, a précisé le cabinet de la ministre à l'AFP.

Chaque année, 95% des flux de colis en provenance de Chine y transitent avant d'être distribués sur l'ensemble du territoire, selon Amélie de Montchalin.