Vingt ans après, Laurent Baffie s'excuse pour ses blagues offensantes envers les femmes dans l'émission «Tout le monde en parle». Il reconnaît avoir été particulièrement cruel avec Lara Fabian, qualifiant ces comportements de sexistes et machistes d'une autre époque.

Vingt ans après, Laurent Baffie regrette avoir été «machiste et con»

Vingt ans après, Laurent Baffie regrette avoir été «machiste et con»

«Des choses qui me font honte»

Sur le plateau de «Quelle époque!» Laurent Baffie a tenu a faire son mea culpa pour ses comportements sexistes. Photo: X / @QuelleEpoqueOff

Solène Monney Journaliste Blick

Connu pour son humour grinçant, dépassant aussi certaines limites, surtout envers les femmes, Laurent Baffie dit aujourd'hui être «plein, plein, plein de regrets». Invité de l’émission «Quelle époque!», samedi 12 avril, il a reconnu avoir «été trop loin» dans ses interventions à l’époque de «Tout le monde en parle», diffusée entre 2000 et 2006.

Face à Léa Salamé, l’humoriste a admis que le célèbre duo qu’il formait avec Thierry Ardisson n’était «pas tendre» avec ses invitées. «L’autre jour je voyais une compilation de vannes qu’on faisait à des petites chanteuses, […] ce qu’on appelait des proies faibles» et «il y a des choses qui me font honte», confie-t-il.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ardisson ne veut rien entendre

Si Laurent Baffie a estimé qu'il était temps, 20 ans après de faire son mea culpa, selon celui-ci, Thierry Ardisson, lui, n'est pas sur la même ligne: «Quand je dis ça, Thierry [Ardisson] déteste parce qu’il dit qu’il ne faut jamais s’excuser, moi je pense qu’il faut s’excuser quand on fait des erreurs.»

Interrogé sur l’évolution des mentalités, notamment vis-à-vis des femmes, il salue une «suite logique», «plutôt salutaire». Il juge que ses vannes insultantes d’alors ne sont que le reflet d’un temps «plus sexiste, machiste et con».

Lara Fabian, son plus gros regret

Parmi les séquences les plus cruelles, celle avec Lara Fabian l’a particulièrement marqué. En 2005, venue présenter son album 9, la chanteuse avait été moquée sur son physique. Baffie l’avait qualifiée de «boudin», avant qu’Ardisson n’en remette une couche en lui demandant si son disque avait été produit par un programme de régime.

Vingt ans plus tard, Laurent Baffie dit regretter cet épisode, tout en le replaçant dans son contexte. «On n’était pas très fins parfois, c’était une autre époque, on se permettait d’autres choses.» Il s’était déjà excusé publiquement en mars sur TMC: «Avec le recul, je suis désolé d’avoir fait de la peine aux gens, et Lara, si tu nous regardes, je m’excuse sincèrement.»

Lara Fabian, elle, ne digère toujours pas. Dans une interview accordée à «Clique» en mars 2024, elle a qualifié son passage de «pire expérience» de sa carrière télévisée en France. Elle avait dénoncé le «numéro de cirque» de Laurent Baffie qui s'en était pris à elle à cause de son poids. «C’est porter atteinte, vraiment à l’âme, à l’intégrité physique de quelqu’un.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et les autres?

Ce soir-là, Baffie n’a cité que Lara Fabian. Mais d’autres polémiques sont restées gravées. Comme cette phrase lancée à Christine Angot: «Tu m’écoutes, sinon je te claque», ou cet épisode de 2015, où il avait remonté la robe de Nolwenn Leroy sur le plateau de «Salut les Terriens!» Alors, ces excuses tardives suffiront-elles à effacer les blessures laissées sur son passage?