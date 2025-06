La cour d'appel de Paris a condamné l'ancien Premier ministre à quatre ans de prison avec sursis, 375'000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse.

François Fillon condamné à 4 ans de prison avec sursis, 375'000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité

François Fillon condamné à 4 ans de prison avec sursis, 375'000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité

L'ex-Premier ministre François Fillon et son épouse Penelope, le 24 février 2020 à Paris Photo: MARTIN BUREAU

AFP Agence France-Presse

L'ancien Premier ministre François Fillon, définitivement coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Penelope, a vu mardi sa peine réduite à quatre ans de prison avec sursis, 375'000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité, à l'issue d'un troisième procès ordonné par la Cour de cassation. Le 9 mai 2022, François Fillon, 71 ans, s'était vu infliger un an de prison ferme, la même amende et 10 ans d'inéligibilité. La Cour de cassation avait ensuite annulé partiellement cette décision, estimant en particulier que la prison ferme était insuffisamment motivée.

Développement suit