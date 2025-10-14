Lecornu promet de suspendre la réforme des retraites de 2023
«Nous soutiendrons le logement, la santé des travailleurs.» Lecornu parle d'alléger le poids qui pèse sur les petites et moyennes entreprises.
Il mentionne aussi la réforme des retraites, au coeur des débats politiques. Il reconnaît les tensions que cela a provoqué, notamment «un sentiment d'injustice» auprès de la population. Il promet que le gouvernement est prêt à se pencher à nouveau sur les retraites, raison pour laquelle il promet de suspendre la réforme jusqu'à l'élection présidentielle en mai 2027. Cela portera sur l'âge et la durée de cotisation.
«Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028.»
Il a toutefois prévenu mardi que la suspension de la réforme des retraites coûtera «400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard en 2027» et devra être «compensée par des économies».
Les députés écologistes voteront la censure du gouvernement
Les députés écologistes voteront la motion de censure du gouvernement de Sébastien Lecornu, a confirmé mardi leur présidente Cyrielle Chatelain, malgré la suspension annoncée de la réforme des retraites.
«Le groupe Ecologiste et social ira à la censure (...) parce que nous sommes opposés à votre politique, mais tout particulièrement parce que nous refusons d'assister sans réagir à l'accaparement du pouvoir par Emmanuel Macron», a déclaré Cyrielle Chatelain, déplorant également une «petite suspension» de la réforme des retraites, alors que les écologistes avaient demandé son abrogation.
Source: AFP
LFI dénonce une «temporisation» et appelle à la censure
Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard a qualifié mardi de simple «temporisation» l'annonce par Sébastien Lecornu de la suspension de la réforme des retraites et a appelé le Parti socialiste à quand même voter la censure du Premier ministre.
«Il n'aura eu qu'une temporisation puisque la proposition du Premier ministre revient à inscrire dans la loi le redémarrage de la réforme Borne au 1er janvier 2028 (...) Les députés socialistes doivent désobéir et voter la censure», a écrit sur X le bras droit de Jean-Luc Mélenchon.
Source: AFP
Laurent Wauquiez annonce que LR ne votera pas la censure
Le président des LR, Laurent Wauquiez, s'exprime sur les fractures politiques. Il regrette «le spectacle» et «l'image lamentable» qu'offre la France. «Pourrions-nous trouver des compromis et à discuter le temps d'une petite année, au lieu de s'écharper?»
Il assure que son parti souhaite que la crise se débloque et soutient qu'il est possible d'avancer. Il annonce ne pas censurer un gouvernement «a priori». «Nous ne ferons pas partie de ceux qui veulent faire tomber les Premiers ministres.»
Il martèle à nouveau son avis sur les impôts et sa vision du travail: «Il ne faut pas augmenter les impôts, mais les baisser.» Il s'oppose à la «dépense improductive» et appelle à la suppression des agences publiques «qui ne servent à rien». «Arrêtez l'assistanat et valorisez le travail», résume Wauquiez.
Il plaide aussi pour limiter l'immigration «excessive».
Lecornu reconnait des «anomalies» dans la fiscalité des très grandes fortunes
Sébastien Lecornu a reconnu, dans sa déclaration de politique générale mardi, «des anomalies» dans la fiscalité des très grandes fortunes, souhaitant «une contribution exceptionnelle» des Français les plus riches dans le prochain budget.
«Il faut reconnaître qu'il peut y avoir des anomalies» dans la fiscalité des très grandes fortunes, a déclaré le Premier ministre devant les députés, alors que le Parti socialiste réclame une mesure de justice fiscale. «Nous demanderons à créer une contribution exceptionnelle des grandes fortunes que nous proposons d'affecter au financement des investissements du futur qui touchent à notre souveraineté, pour les infrastructures, la transition écologique ou la défense», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Lecornu renonce à recourir au 49.3
Le Premier ministre explique que l'objectif est que le déficit représente «moins de 5% du PIB» dans le budget 2026. Il explicite quelques mesures, comme le maintien des taxes sur les entreprises et les coupes dans la Sécurité sociale.
Il a confirmé qu'il renoncerait à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Il a assuré que «le Parlement aura le dernier mot» sur le budget. «C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire (...) vivra, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote», a affirmé le Premier ministre, répondant ainsi à une demande du Parti socialiste.
Pour rappel, depuis l'automne 2022, les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale ont tous été adoptés grâce à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire adopter un texte sans vote des députés, à condition de résister à une motion de censure.
Lecornu s'exprime à l'Assemblée nationale
Le nouveau Premier ministre explique avoir accepté la mission de Macron, soit régler la «crise» dans laquelle la France est plongée. «Le monde n'attend pas. Nos citoyens attendent des réponses.»
«Certains aimeraient voir cette crise parlementaire virer à la crise de régime. Cela n'aura pas lieu grâce aux institutions de la cinquième République et à ses soutiens», a affirmé le chef du gouvernement devant les députés.
«Je vous propose d'avancer», déclare Lecornu. La première condition est de compter sur les députés qui soutiennent la stabilité. Il revient sur les divisions de l'Assemblée nationale. «Dans un monde marqué par l'instabilité, Il vaut mieux montrer une France unie que divisée. Je vous propose de trouver un chemin commun malgré les divergences internes.» Des propos qui font réagir les parlementaires.
Wauquiez ordonne à son parti de ne pas voter la censure contre Lecornu
Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, a donné la consigne mardi de ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu aux membres de son groupe, dont une large majorité était favorable à la participation à l'exécutif contre l'avis du parti, a indiqué à l'AFP un participant.
«Personne dans le groupe ne peut voter la censure», a affirmé Laurent Wauquiez lors d'une réunion de son groupe composé de 50 députés, soulignant que si le gouvernement de Sébastien Lecornu, qui compte six ministres LR, venait à tomber il y aurait une «dissolution et pas de budget».
Source: AFP
Les motions pour censurer Lecornu seront examinées jeudi
Les motions de censure de La France insoumise et du Rassemblement national seront examinées jeudi matin à l'Assemblée nationale, ont affirmé mardi des sources parlementaires à l'AFP, à la suite d'une réunion de la conférence des présidents de la chambre basse.
Ces motions n'ont guère de chance d'être adoptées, le PS ayant fait savoir qu'il ne les voterait pas. Les socialistes pourraient déposer leur propre motion après la déclaration de politique générale du Premier ministre Sébastien Lecornu mardi après-midi. L'examen des trois motions pourrait dans ce cas être regroupé, par exemple jeudi soir, selon ces sources.
Source: AFP
Lecornu présente son projet de budget au conseil des ministres
Le projet de budget que Sébastien Lecornu va présenter mardi en conseil des ministres propose un effort budgétaire d'une trentaine de milliards d'euros, selon l'avis rendu lundi par Haut conseil des finances publiques sur ce document. Cet effort se décompense en environ 17 milliards d'euros d'économies de dépenses, et autour de 14 milliards d'euros supplémentaires grâce à des mesures sur les recettes fiscales.
«Les dépenses de l'Etat baisseront en 2026», hors charge de la dette et augmentation de 6,7 milliards d'euros du budget de la défense, précise le document consulté par l'AFP. Côté recettes, «l'effort en 2026 reposerait en priorité sur un effort supplémentaire des contribuables disposant des moyens les plus importants», à hauteur de 6,5 milliards d'euros.
Des taxes et économies
Le projet prévoit de prolonger d'un an, mais en la réduisant de moitié, la surtaxe sur le bénéfice des grandes entreprises instaurée en 2025, selon un document consulté par l'AFP. Cette contribution, qui concerne les 400 plus grandes entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros en France, devrait générer 4 milliards d'euros – moitié moins qu'en 2025.
Le gel du barème de l'impôt sur le revenu (IR) devrait de son côté rapporter 1,9 milliard d'euros à l'Etat en 2026.
Le projet prévoit aussi l'instauration d'une taxe sur les holdings patrimoniales, parfois utilisées pour contourner l'impôt, selon un document consulté par l'AFP.
Le déficit de la Sécurité sociale devrait être réduit à 17,5 milliards d'euros en 2026, après 23 milliards d'euros en 2025, selon un document obtenu par l'AFP. Le gouvernement prévoit ainsi 7,1 milliards d'économies dans le champ de la santé.
Il y aura aussi 3119 postes de fonctionnaires en moins en 2026, avec un effort de «rationalisation» principalement porté par les opérateurs de l'Etat, selon des documents budgétaires consultés par l'AFP.
Trop optimiste?
Le projet de budget présenté mardi en conseil des ministres, qui devrait être largement modifié par le Parlement, repose sur des hypothèses économiques «optimistes» sur la croissance visée en 2026, a estimé mardi le Haut conseil des finances publiques (HCFP).
Cet organisme, présidé par Pierre Moscovici et qui dépend de la Cour des comptes, a émis des doutes sur le niveau de croissance espérée par le gouvernement dans sa copie (1,0%), alors que les économies budgétaires risquent de peser sur l'activité.
«Terriblement mauvais» selon Le Pen
Le projet de budget pour 2026 est «terriblement mauvais», a affirmé Marine Le Pen, qui entend censurer le gouvernement de Sébatien Lecornu et estime «qu'il manque une poignée de voix» pour y parvenir. «Nous n'avons strictement rien à attendre de ce gouvernement», a déclaré la cheffe des députés Rassemblement national à l'Assemblée, fustigeant un budget dans lequel «les dépenses de l'Etat continuent à augmenter, au bas mot de 25 milliards» d'euros, et qui comporte «encore des nouvelles créations de taxes».
Source: AFP
Le prix Nobel d'Economie Philippe Aghion plaide pour «stopper» la réforme des retraites
Le nouveau prix Nobel d'Economie français Philippe Aghion a plaidé lundi soir au JT de France 2 pour que la réforme des retraites soit «stoppée» jusqu'à la prochaine élection présidentielle. «Je pense qu'il faut arrêter l'horloge maintenant jusqu'aux élections présidentielles. C'est-à-dire qu'on est à 62 ans et 9 mois, on stoppe à 62 ans et 9 mois jusqu'aux élections présidentielles», a-t-il affirmé, considérant que «c'est la façon de calmer les choses» et que «ça ne coûte pas très cher de stopper».
«Ça ne veut pas dire que la réforme est supprimée», a poursuivi Philippe Aghion, qui a rappelé avoir «toujours été pour un 63 ans plus revoyure». «Ça veut dire que si rien ne se passe, ça reprend en 2027».
Mardi matin, il a réitéré sur France Inter: il appelle à un accord entre le gouvernement et le parti socialiste sur une suspension de la réforme des retraites, afin d'éviter le «danger de l'arrivée du Rassemblement national» au pouvoir. «Je ne veux pas l'arrivée du Rassemblement national en France, et je ne veux pas d'instabilité politique à laquelle conduirait une nouvelle censure, donc je pense que c'est un prix modique à payer», a martelé l'économiste français.
Source: AFP