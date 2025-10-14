15:24 heures

Lecornu promet de suspendre la réforme des retraites de 2023

«Nous soutiendrons le logement, la santé des travailleurs.» Lecornu parle d'alléger le poids qui pèse sur les petites et moyennes entreprises.

Il mentionne aussi la réforme des retraites, au coeur des débats politiques. Il reconnaît les tensions que cela a provoqué, notamment «un sentiment d'injustice» auprès de la population. Il promet que le gouvernement est prêt à se pencher à nouveau sur les retraites, raison pour laquelle il promet de suspendre la réforme jusqu'à l'élection présidentielle en mai 2027. Cela portera sur l'âge et la durée de cotisation.

«Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028.»

Il a toutefois prévenu mardi que la suspension de la réforme des retraites coûtera «400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard en 2027» et devra être «compensée par des économies».

