Tragédie aérienne dans la vallée de l'Ubaye: un avion tracteur et un planeur s'écrasent, tuant leurs pilotes suisse et allemand. Les circonstances de l'accident survenu samedi près de Saint-Pons restent à déterminer.

Un avion tracteur et un planeur s'écrasent au décollage: un Suisse et un Allemand tués

L'accident s'est produit en bout de piste, selon la presse locale. (Image prétexte) Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Un ressortissant suisse et un autre allemand sont morts dans un crash impliquant deux avions de tourisme samedi après-midi dans le sud-est de la France à Saint-Pons, a appris l'AFP auprès des autorités locales.

Un avion tracteur et un avion planeur ont décollé peu après 13h de l'aérodrome de Barcelonnette et l'accident est survenu peu après dans la vallée de l'Ubaye, selon le même source. D'après des informations de «La Provence», le citoyen Suisse, résidant dans la région, était aux commandes de l'avion tracteur.

Un feu s'est propagé à la végétation et a été rapidement maîtrisé, ont précisé les pompiers du département. Les circonstances de l'accident restent à déterminer, a indiqué la gendarmerie.