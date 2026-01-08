Jeudi matin, des agriculteurs ont forcé les barrages pour entrer dans Paris avec des tracteurs. Sous l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, ils dénoncent l'accord UE-Mercosur et réclament des mesures contre les crises agricoles.

AFP Agence France-Presse

Des agriculteurs sont entrés jeudi dans Paris avec leurs tracteurs gagnant la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Ils sont venus pour protester notamment contre la signature toute proche d'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le président de la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole français, Bertrand Venteau, a évoqué «une centaine» de tracteurs entrés dans la capitale avant l'aube. Le ministère de l'Intérieur à indiqué à l'AFP que «la plupart sont bloqués aux portes de la capitale». En précisant que peu avant 8h du matin, une vingtaine de tracteurs circulaient dans Paris intra-muros.

Face à de nombreuses crises

«Nous voulons être reçus ce jour par la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat», a déclaré à l'AFP le leader agricole Bertrand Venteau, dont le syndicat appelle à une manifestation devant l'Assemblée nationale dans la matinée.

Mobilisée depuis plusieurs semaines, la profession affronte de multiples crises: épizootie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) chez les bovins, faible cours du blé, prix élevé des engrais, menace d'une concurrence accrue en cas de signature par l'UE d'un accord de libre-échange négocié depuis plus de 25 ans avec quatre pays d'Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay).

Barrages de police forcés

Une vingtaine d'agriculteurs sont présents à la tour Eiffel, avec une dizaine de tracteurs garés tout près, a constaté un journaliste de l'AFP. Les agriculteurs sont arrivés vers 3h30-4h du matin aux abords du monument parmi les plus visités de France.

Ces convois d'agriculteurs, à l'appel du syndicat Coordination rurale, ont contourné et forcé «parfois en prenant des risques totalement inconsidérés» les barrages mis en place dans la grande couronne et la petite couronne de Paris, selon le ministère de l'Intérieur.

Sous l'Arc de Triomphe à 6h, une dizaine de tracteurs cernés par un imposant dispositif des forces de l'ordre sont immobilisés, a constaté un journaliste de l'AFP. «France! Veux-tu encore de tes paysans», peut-on lire sur la pelle d'un tracteur. La Coordination rurale, syndicat classé à droite voire à l'extrême droite, est coutumier des actions musclées.

Accès à certaines zones restreints

Mercredi soir, un arrêté de la préfecture de police a interdit l'accès des tracteurs à certaines zones sensibles de la capitale notamment l'Elysée, Matignon, le Parlement, les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique, ou le marché de Rungis, entre autres.

Depuis l'hiver 2024, les agriculteurs demandent des simplifications administratives et un allègement des normes, notamment européennes, jugées trop contraignantes et source de concurrence déloyale avec des pays où les exigences environnementales sont moindres. Ni la loi d'orientation agricole, adoptée début 2025, ni la loi dite Duplomb et encore moins les promesses de Paris et Bruxelles n'ont convaincu les syndicats, reçus plusieurs fois à Matignon mais aussi à l'Elysée depuis décembre.