Deux militaires meurent dans un accident de plongée à Angers

Deux militaires de 24 et 30 ans sont décédés lors d'un exercice de plongée dans la rivière Maine à Angers, dans la nuit du 4 au 5 mai. Ils auraient été coincés sous un pont, selon le parquet.

AFP Agence France-Presse

Deux militaires de 24 et 30 ans ont trouvé la mort lors d'un accident de plongée survenu dans la nuit de lundi à mardi à Angers, lors d'un exercice organisé dans la rivière Maine, a-t-on appris auprès du parquet. Les deux plongeurs, appartenant pour l'un au 6e régiment du génie d'Angers et pour l'autre au 1er régiment étranger du génie de Laudun (Gard), participaient à un stage de plongée militaire.

L'exercice avait débuté vers 23h00 dans les eaux de la Maine et, vers 02h00, le contact a été perdu avec les deux plongeurs, a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard. Selon les premiers éléments, les deux plongeurs pourraient avoir été coincés dans la cavité d'une pile d'un pont enjambant la rivière.

Morts sur les lieux

Les recherches engagées ont permis de retrouver les deux militaires qui étaient en arrêt cardio-respiratoire lorsqu'ils ont été sortis de l'eau par les pompiers. Ils n'ont pu être ranimés et leur décès a été constaté à l'hôpital aux alentours de 04h30, a ajouté Eric Bouillard.

Le parquet d'Angers s'est dessaisi mardi matin de l'enquête au profit du parquet de Rennes, qui a compétence militaire. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Angers, précise le parquet de Rennes, qui ne souhaite pas à ce stade communiquer sur les circonstances de l'accident. Le stage de plongée avait débuté à Saint-Mandrier (Var) pour la partie mer et s'est poursuivi à Angers pour la partie eau douce, selon une source de l'armée de terre.



