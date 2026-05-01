Un accident tragique à Sarras, en Ardèche, a fait cinq morts vendredi. Une voiture a chuté de 20 mètres avant de s'embraser, mobilisant 42 pompiers.

AFP Agence France-Presse

Cinq jeunes âgés de 17 à 20 ans ont été tués, vendredi, dans leur véhicule qui s'est totalement embrasé après un accident de la route dans le nord de l'Ardèche, ont indiqué les pompiers et la préfecture. «Un véhicule transportant cinq jeunes originaires du Rhône a effectué une sortie de route avant de chuter dans un ravin d'environ 25 mètres», entre Sarras et Vernosc-lès-Annonay, à environ une heure au sud de Lyon, souligne la préfecture de ce département dans un communiqué.

Ces jeunes étaient âgés de 17 à 20 ans, selon les pompiers. «Lors de l'impact, le véhicule s'est embrasé. À l'arrivée des secours, la voiture était totalement en feu», ajoute la préfecture. Cinq corps calcinés ont été retrouvés à l'intérieur du véhicule, tandis que les opérations de secours et d'assistance se poursuivent, selon cette même source.

«Epreuve tragique»

D'importants moyens ont été engagés: au total, 42 sapeurs-pompiers ont participé à l'intervention, dont une équipe nautique et une équipe du Grimp (groupe d'intervention en milieu périlleux). La RD 270 est totalement fermée à la circulation afin de permettre l'intervention des secours et des forces de l'ordre.

Une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a été activée et le directeur de cabinet du préfet de l'Ardèche s'est rendu sur place. Le préfet de l'Ardèche «adresse ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes dans cette épreuve tragique».

C'est sur cette même départementale qu'un pilote et son copilote avaient été tués en avril 2022 lors d'un rallye automobile à Vernosc-lès-Annonay.