Coup dur pour «Questions pour un champion»

Le jeu télévisé emblématique 'Questions pour un champion' ne sera plus diffusé quotidiennement sur France 3 à partir de la prochaine saison. France Télévisions et Fremantle ont annoncé que l'émission, créée en 1988, ne sera désormais diffusée que le week-end.

Samuel Etienne voit son émission quotidienne basculer uniquement le week-end. Photo: France TV

AFP Agence France-Presse

Une page se tourne à la télé: le jeu de France 3 «Questions pour un champion», créé en 1988, ne sera plus diffusé quotidiennement en semaine la saison prochaine, mais seulement le week-end. Le groupe public France Télévisions et le producteur de l'émission, Fremantle, ont officialisé ce changement samedi soir. Il avait été dévoilé en fin de matinée par le journaliste médias d'Europe 1 Thomas Isle sur le réseau social X. «Cette décision n'a pas été facile. Elle s'inscrit dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, qui nous oblige à repenser nos équilibres de grille», a indiqué le numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, dans une déclaration transmise à l'AFP.

«Mais elle ne remet pas en cause l'attachement profond que nous portons à cette émission», a-t-il assuré, en soulignant qu'elle allait continuer à «vivre (...) le week-end, là où son audience est la plus forte et la plus fédératrice». De son côté, le président de Fremantle France, Bruno Fallot, a fait part de sa «surprise» et de sa «tristesse» après la décision du diffuseur. «A l'heure où France Télévisions traverse une crise budgétaire sans précédent, nous comprenons la nécessité de faire des arbitrages financiers», a-t-il assuré dans un communiqué.

«Cependant, en arriver à réduire une émission aussi fédératrice que +Questions pour un champion+ interroge sur les moyens donnés au service public pour remplir sa mission», a poursuivi le producteur. Il voit dans ce changement «une rupture majeure avec une programmation historique quotidienne, qui rythme les fins d'après-midi des Français et reste régulièrement leader de sa tranche» en audience.

La culture générale pour le grand public

Adaptation du jeu britannique «Going for Gold», «Questions pour un champion» a été créé en France en 1988. Les candidats doivent répondre à des questions de culture générale (souvent relevées) en plusieurs manches et le gagnant revient le lendemain. L'émission a été présentée pendant plus de 27 ans par l'emblématique Julien Lepers, remplacé par Samuel Étienne début 2016. Julien Lepers avait contesté son licenciement en justice, mais les prud'hommes puis la cour d'appel de Paris avaient estimé qu'il n'était pas abusif.

Au fil des années, l'émission a marqué la culture populaire hexagonale, en partie grâce à la personnalité fantasque de Julien Lepers. Michel Houellebecq, l'un des écrivains français les plus influents au monde, l'a ainsi citée à plusieurs reprises dans ses romans. «On retire en général de l'émission l'impression que les gens sont heureux, et soi-même on se sent plus heureux et meilleur», faisait-il dire au narrateur (déprimé) de «Plateforme» (2001).

En 2022, France Télévisions avait décidé de ne plus programmer durant la semaine un autre de ses jeux emblématiques, «Des chiffres et des lettres», créé en 1972. Après deux saisons où il n'était plus diffusé que le weekend, il a définitivement disparu à la rentrée 2024. «Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir de +Questions pour un champion+. Mais si le jeu est menacé, on ne pourra pas utiliser l'argument des audiences», a déclaré Samuel Étienne samedi sur le réseau social X. Ces derniers jours, l'émission a été regardée par quelque 1,1 million de téléspectateurs, selon Fremantle. «Nous avons la volonté de préserver ce rendez-vous populaire et exigeant, qui fait honneur au service public», a pour sa part insisté M. Sitbon-Gomez.