Eric Ciotti appelle les députés à «ne pas avoir peur» et à «oser» la censure
«Ne sacrifiez pas la France à la survie d'un système, d'un président déchu», martèle Eric Ciotti, du groupe UDR. «Vous avez berné les Français», dénonce le député, en s'adressant au gouvernement.
«Osez le courage et censurez pour la France», tend la main Ciotti aux députés de droite de l'Assemblée. Il déplore par ailleurs l'absence des Républicains et les appelle à ne pas se laisser étouffer par la gauche.
Les écologistes se joindront au RN et LFI en votant la censure
Les écologistes annoncent qu'ils voteront la censure contre Sébastien Lecornu. La députée Léa Balage El Mariky regrette qu'Emmanuel Macron n'ait pas accepté la cohabitation.
LR ne censurera pas Lecornu malgré les désaccords avec le gouvernement
Le député LR Jean-Didier Berger explique avoir des «points de désaccord» avec le gouvernement. Mais malgré cela, le parti de droite ne votera pas la motion de censure, faisant le choix de la «vigilance».
Il revient sur la suspension de la réforme des retraites, faite pour contenter le PS: le député estime que la réforme des retraites était «nécessaire» et assure que le parti proposera des nouvelles réformes. Mais il garantit que cela ne signifie pas une confiance «aveugle» au gouvernement, «ce soutien dépendra du vôtre monsieur le Premier ministre».
Le PS assure qu'il ne censurera pas le Premier ministre
Laurent Baumel, député PS d'Indre-et-Loire, assure que le parti «n'est pas convaincu» que la censure soit la solution. «Nous voulons nous battre pour des avancées et croyons au compromis.» Il en profite pour saluer la concession sur la réforme des retraites, octroyée par le nouveau Premier ministre.
Il explique aussi que le fait que Sébastien Lecornu renonce au 49.3 est une avancée. Mais il rappelle l'importance de continuer à faire des concessions, notamment dans les secteurs de la santé et du social.
«Ne prenez pas en otage le budget»: Sébastien Lecornu appelle à ne pas voter la censure
Sébastien Lecornu réagit aux attaques de LFI et du RN. «Est-ce qu'on souhaite l'ordre républicain ou le désordre?», questionne non sans ironie le Premier ministre, qui critique des «motions de censure inédites». «Ne prenez pas en otage le budget de la nation», demande Sébastien Lecornu.
«Les Français n'ont pas à subir votre budget de malheur», dénonce Marine Le Pen
Marine Le Pen dénonce un «règne de la médiocrité». Elle annonce que le RN votera la motion de censure contre Sébastien Lecornu, car le budget n'est pas tenable. Elle parle du taux de pauvreté et des difficultés financières qui touchent les Français. «L'immigration explose comme le déficit public. Voici la France que nous laisse Emmanuel Macron.»
«Votre seul objectif est d'éviter de nouvelles élections.» Elle dénonce un budget «trompeur». «Les Français n'ont pas à subir votre budget de malheur», martèle Marine Le Pen. Elle estime qu'aucune garantie n'est donnée sur la réforme des retraites.
Les députés examinent les motions pour censurer Sébastien Lecornu
LFI et RN défendent leurs motions de censure à l'Assemblée nationale.
Pour LFI, «la suspension annoncée» de la réforme des retraites «n'est qu'un leurre, une tromperie, un subterfuge», a déclaré jeudi la députée Aurélie Trouvé.
«Vous tous qui avez été élus pour abroger la réforme des retraites, allez-vous vraiment vous laisser abuser par cette aumône en trompe-l'oeil?», a-t-elle ajouté, alors que les socialistes ont annoncé ne pas vouloir voter la censure. Un «saccage budgétaire aura lieu si nous ne censurons pas», a affirmé la députée insoumise.
Source: AFP
Un amendement sur la suspension de la réforme des retraites sera soumis en «novembre» au Parlement
Le gouvernement soumettra en «novembre» au Parlement un amendement proposant la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027, a affirmé mercredi Sébastien Lecornu.
«Il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la Sécurité sociale dès le mois de novembre», a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée nationale, lors de sa première séance de questions au gouvernement.
Il répondait au chef de file des députés Horizons Paul Christophe pour qui cette suspension «est d'une dangereuse facilité» compte tenu de la démographie, dont «nous payerons tôt ou tard le prix».
Source: AFP
Eric Ciotti, allié du RN, propose à Bruno Retailleau un «renversement d'alliance à droite»
L'ex-président des Républicains Eric Ciotti, rallié à Marine Le Pen, a proposé mardi à son successeur Bruno Retailleau «une rencontre pour poser les bases d'un renversement d'alliance à droite avec le RN».
«Otages du Parti socialiste, les députés LR signent un pacte avec le diable», a écrit Eric Ciotti sur X, utilisant les mêmes termes que Bruno Retailleau qui venait d'accuser le gouvernement Lecornu d'être «l'otage des socialistes» après avoir décidé de suspendre la réforme des retraites. Le patron de LR Bruno Retailleau se trouve en porte-à-faux avec les députés de son parti, menés par Laurent Wauquiez, qui ont choisi de ne pas censurer le gouvernement.
Source: AFP
La France va emprunter un montant record de 310 milliards d'euros sur les marchés en 2026
La France prévoit d'emprunter 310 milliards d'euros en 2026 sur les marchés, un montant record, afin de financer le déficit public et de refinancer les dettes arrivant à échéance, selon le programme publié mardi par l'Agence France Trésor (AFT), chargée de la gestion de la dette de l'Etat.
Toutefois, cette somme rapportée à la richesse produite par le pays sur l'année, devrait représenter 10,1% du PIB en 2026, une proportion qui ne bouge pas par rapport à 2025 et qui reste inférieure au pic à 11,2% touché en 2020, année de la crise sanitaire.
Source: AFP
Le Parti Socialiste fait le «pari» du débat dans l'hémicycle plutôt que la censure immédiate
Les députés PS sont prêts à faire le «pari» d'un débat dans l'hémicycle sur le projet de budget 2026, plutôt que de censurer cette semaine le gouvernement de Sébastien Lecornu, a annoncé mardi dans l'hémicycle le chef du groupe Boris Vallaud.
«Nous faisons un pari, un pari risqué», a annoncé le député, en réponse à la déclaration de politique générale du Premier ministre qui a annoncé la mise au vote d'une suspension de la réforme des retraites.
Saluant une «victoire» pour son groupe, Boris Vallaud a toutefois laissé planer la menace d'une censure plus tardive en fonction des débats: «nous sommes capables de faire des compromis (...) Nous sommes capables de renverser un gouvernement», a-t-il lancé.
Source: AFP