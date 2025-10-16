il y a 14 minutes

Eric Ciotti appelle les députés à «ne pas avoir peur» et à «oser» la censure

Photo: AFP

«Ne sacrifiez pas la France à la survie d'un système, d'un président déchu», martèle Eric Ciotti, du groupe UDR. «Vous avez berné les Français», dénonce le député, en s'adressant au gouvernement.

«Osez le courage et censurez pour la France», tend la main Ciotti aux députés de droite de l'Assemblée. Il déplore par ailleurs l'absence des Républicains et les appelle à ne pas se laisser étouffer par la gauche.