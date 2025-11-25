Le dernier membre du commando du casse au Louvre arrêté

En bref
Après plus d’un mois d’enquête, les autorités ont arrêté un quatrième suspect lié au cambriolage du musée du Louvre, selon les informations du «Parisien» publiées ce mardi 25 novembre. Ce matin, la brigade de répression du banditisme (BRB) a interpellé cet individu en Ile-de-France. Placé en garde à vue pour «vol en bande organisée» et «association de malfaiteurs», il est lié aux trois autres suspects déjà écroués, tous originaires d’Aubervilliers.
Le casse, réalisé le 19 octobre, impliquait quatre hommes. Grâce à une nacelle, deux d’entre eux ont pénétré dans la galerie d’Apollon et ont volé des joyaux historiques estimés à 88 millions d’euros. Les deux autres complices assuraient la fuite. Les bijoux restent introuvables.
L’enquête, dirigée par deux juges parisiens, se poursuit pour identifier d’éventuels commanditaires. «Le Parisien» rapporte que les investigations ADN ont permis d’arrêter les premiers suspects, dont un homme intercepté avant un vol pour l’Algérie.