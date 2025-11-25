Dernière mise à jour: il y a 3 minutes

Publié: il y a 6 minutes

Un quatrième suspect du casse du Louvre a été arrêté en région parisienne. Ce vol, impliquant quatre hommes, a permis de dérober des joyaux historiques estimés à 88 millions d'euros. L'enquête se poursuit pour retrouver les bijoux et identifier les commanditaires.

Le dernier membre du commando du casse au Louvre arrêté

Le dernier membre du commando du casse au Louvre arrêté

Le quatrième suspect du casse au Louvre a été arrêté ce mardi matin. Photo: KEYSTONE/AP/Christophe Ena

En bref

L’IA de Blick est encore en phase d’apprentissage et peut parfois se tromper. Plus d’infos Envoyer un retour Afficher plus

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Après plus d’un mois d’enquête, les autorités ont arrêté un quatrième suspect lié au cambriolage du musée du Louvre, selon les informations du «Parisien» publiées ce mardi 25 novembre. Ce matin, la brigade de répression du banditisme (BRB) a interpellé cet individu en Ile-de-France. Placé en garde à vue pour «vol en bande organisée» et «association de malfaiteurs», il est lié aux trois autres suspects déjà écroués, tous originaires d’Aubervilliers.

Le casse, réalisé le 19 octobre, impliquait quatre hommes. Grâce à une nacelle, deux d’entre eux ont pénétré dans la galerie d’Apollon et ont volé des joyaux historiques estimés à 88 millions d’euros. Les deux autres complices assuraient la fuite. Les bijoux restent introuvables.

L’enquête, dirigée par deux juges parisiens, se poursuit pour identifier d’éventuels commanditaires. «Le Parisien» rapporte que les investigations ADN ont permis d’arrêter les premiers suspects, dont un homme intercepté avant un vol pour l’Algérie.