Le quatrième suspect du vol des bijoux de la Couronne au Louvre sera présenté à la justice jeudi soir. Arrêté mardi à Laval, il fait partie d'un groupe de quatre personnes interpellées.

AFP Agence France-Presse

Le quatrième homme suspecté d'avoir fait partie du commando qui a dérobé le 19 octobre les bijoux de la Couronne au Louvre doit être présenté jeudi soir à la justice, a appris l'AFP de sources proches du dossier. Cet homme, originaire de Seine-Saint-Denis, fait partie des quatre personnes interpellées mardi dans le cadre de cette affaire.

Il a été arrêté mardi matin sur un chantier à Laval (Mayenne), selon une source proche du dossier. Les gardes à vue des trois autres personnes interpellées lors de ce nouveau coup de filet vont être levées, ont ajouté les sources proches du dossier.

Le vol en plein jour - un dimanche matin juste après l'ouverture du Musée du Louvre - a eu un retentissement considérable, y compris au niveau international. Les bijoux volés, huit joyaux du XIXe siècle considérés comme des trésors nationaux, évalués par le musée du Louvre à 88 millions d'euros, sont toujours introuvables.

Dans leur fuite, les quatre malfaiteurs avaient abandonné la couronne de l'impératrice Eugénie. Cassé, le bijou peut être restauré, selon le musée. Les malfaiteurs avaient agi, encagoulés, munis d'un monte-charge de déménageurs et armés de disqueuses. Leur casse, retentissant, n'a duré que huit minutes.

Avant les interpellations de mardi, les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne et l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC) avaient pu arrêter, en deux coups de filet, trois des quatre membres présumés de l'équipe de cambrioleurs. Mais pas le ou les commanditaires.