La canicule du 8 au 19 août 2025 en France a entraîné un excès de mortalité estimé à 280 décès, selon Santé publique France. Ce surplus touche uniquement les personnes de 75 ans et plus.

Au moins 280 morts en excès pendant la canicule d'août en France

Au moins 280 décès de plus que la normale, soit un excès d'environ 5%, ont été constatés en France lors de la canicule du 8 au 19 août, la deuxième de l'été 2025, a annoncé jeudi l'agence Santé publique France.

«Cette mortalité en excès n'est observée que chez les personnes âgées de 75 ans et plus», précise l'agence sanitaire, rappelant qu'il est encore trop tôt pour établir un rapport direct de cause à effet entre ces morts et les fortes chaleurs.