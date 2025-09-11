Les premiers nageurs se baignant dans la Seine, à Paris, le 5 juillet 2025.
AFP Agence France-Presse
Au moins 280 décès de plus que la normale, soit un excès d'environ 5%, ont été constatés en France lors de la canicule du 8 au 19 août, la deuxième de l'été 2025, a annoncé jeudi l'agence Santé publique France.
«Cette mortalité en excès n'est observée que chez les personnes âgées de 75 ans et plus», précise l'agence sanitaire, rappelant qu'il est encore trop tôt pour établir un rapport direct de cause à effet entre ces morts et les fortes chaleurs.