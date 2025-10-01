Le Premier ministre Sébastien Lecornu promet d'améliorer la retraite des femmes dans le prochain budget de la Sécurité sociale. Cette mesure, issue des négociations sur la réforme des retraites, sera inscrite au PLFSS 2026.

Sébastien Lecornu présentera jeudi son budget. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre français a assuré les leaders syndicaux que l'«amélioration de la retraite des femmes» serait inscrite au projet de budget de la Sécurité sociale débattu cet automne, dans un courrier adressé mardi soir et dont l'AFP a obtenu copie. «Certaines mesures issues du 'conclave' sur les retraites notamment celle relative à l'amélioration de la retraite des femmes feront l'objet d'une inscription au PLFSS pour 2026», écrit, sans plus de précisions, Sébastien Lecornu, dans un courrier dévoilé mercredi par le journal Le Monde.

Le Premier ministre dit par ailleurs souhaiter «poursuivre les échanges (...) autour des enjeux de pénibilité et d'usure professionnelle», sujets de discorde entre le patronat et les syndicats pendant le conclave. Le courrier de Sébastien Lecornu est un «hors sujet complet» qui «ne répond à aucune de nos exigences sur les retraites» et «ne nous donne aucune réponse à nos questions» sur le budget, a réagi mercredi sur RTL la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet. La syndicaliste continue à dire qu'il faut «abroger la réforme des retraites» de 2023.

Un calcul plus favorable pour les femmes ayant des enfants

Après quatre mois de concertations, les négociations pour amender cette réforme impopulaire ont pris fin en juin sur un constat de désaccord concernant les modalités de prise en compte de la pénibilité entre le patronat (Medef, CPME) et les trois syndicats qui les ont menées jusqu'au bout (CFDT, CFTC et CFE-CGC). Dans son ultime et infructueux effort pour trouver un accord en juin, le conclave avait proposé de rendre un peu plus favorable le calcul de la retraite des femmes ayant eu des enfants.

Il proposait ainsi de prendre en compte les 24 meilleures années pour le calcul de la pension pour les femmes ayant eu un enfant, et les 23 meilleures années pour les femmes ayant eu deux enfants et plus, alors que la règle générale prévoit de prendre en compte les 25 meilleures années. Il prévoyait également que les femmes bénéficiant de trimestres supplémentaires pour avoir eu des enfants puissent en comptabiliser deux dans le dispositif «carrière longue». Ce dispositif permet de partir avant 64 ans lorsque l'on a commencé à travailler tôt. Ces deux mesures coûteraient chacune 200 millions d'euros en 2030, selon le document du conclave.

Encore des discussions à venir sur l'assurance chômage

Le Premier ministre qui avait un temps ambitionné de «réactiver le conclave» selon des informations de presse, s'est vu opposer une fin de non-recevoir par la CFDT, première centrale syndicale. «La CFDT a négocié loyalement pendant six mois pour corriger la dernière réforme. Le Medef a préféré l'échec. La seule voie possible pour la CFDT est désormais de suspendre la réforme et de renvoyer les choix futurs à 2027», avait rappelé début septembre la centrale syndicale. Si la prise en compte de l'usure professionnelle était le sujet de discorde, reste que l'âge du départ à la retraite ne bougeait pas, le Medef s'étant montré inflexible sur son maintien à 64 ans.

Concernant l'assurance chômage, dont une énième réforme était prévue par l'ancien locataire de Matignon, Sébastien Lecornu «souhaite là encore poursuivre les discussions, notamment autour des ruptures conventionnelles», écrit-il dans le même courrier envoyé aux leaders syndicaux. Le chef du gouvernement «ne nous dit toujours pas qu'il abandonne la réforme de l'assurance chômage que son prédécesseur voulait nous imposer», a relevé Sophie Binet.