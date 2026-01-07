Brigitte Bardot serait décédée des suites d'un cancer

Brigitte Bardot, icône du cinéma et militante pour la cause animale, est décédée le 28 décembre à 91 ans. Selon son mari, Bernard d'Ormale, elle a succombé à un cancer après deux opérations.

AFP Agence France-Presse

L'actrice française Brigitte Bardot, dont les obsèques sont célébrées mercredi à Saint-Tropez (Sud), a été emportée par un cancer, selon les déclarations de son mari à l'hebdomadaire Paris Match. Icône du cinéma devenue passionaria de la cause animale, B.B. «avait très bien résisté aux deux opérations subies pour soigner le cancer qui l'a emportée», a relaté son mari, Bernard d'Ormale, dans un entretien paru mardi soir sur le site de «Paris Match».

Bernard d'Ormale n'a pas précisé de quel type de cancer était atteinte Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre à 91 ans. L'ancienne actrice et chanteuse avait été hospitalisée à deux reprises à l'automne sans que les raisons de sa prise en charge ne soient alors détaillées. Elle avait souffert d'un cancer du sein dans les années 1980.

«Elle voulait toujours absolument rentrer à la Madrague», sa célèbre villa de Saint-Tropez, dans le département du Var, où elle est décédée, a ajouté son mari. «Et là, c'était plus compliqué, notamment à cause de douleurs dorsales qui ne passaient pas, la faisaient souffrir, l'épuisaient. C'était inconfortable, même lorsqu'elle était alitée». «Cependant, elle a été consciente et soucieuse du sort des animaux jusqu'au bout», a ajouté son mari.

Obsèques ce mercredi

Dans cet entretien à Paris Match, Bernard d'Ormale a aussi précisé les raisons de l'inhumation de Bardot au cimetière marin de Saint-Tropez, alors qu'elle avait souvent exprimé son souhait d'être enterrée à La Madrague.

«Il y a quelques années, elle s'est rendu compte que ce ne serait pas gérable pour la mairie... Imaginez les processions de touristes s'agglutinant le long de l'étroit sentier littoral. (...) Brigitte s'était donc résignée à renoncer aux démarches, acceptant l'idée de rejoindre le caveau où se trouvent ses parents, qu'elle adorait, au cimetière marin», a détaillé Bernard d'Ormale.

Les obsèques, organisées mercredi à Saint-Tropez, se feront «dans la simplicité», avait détaillé à l'AFP Bruno Jacquelin, directeur des relations publiques de sa Fondation dédiée à la protection des animaux, le combat de sa vie.