Brigitte Bardot, 91 ans, a démenti sur X les rumeurs annonçant sa mort, affirmant: «Je vais bien». L’ex-actrice, récemment hospitalisée pour une légère intervention à Toulon, a dénoncé la «fake news» diffusée par l’influenceur Aqababe.

A 91 ans, Brigitte Bardot a démenti sur X les rumeurs de sa mort et dénoncé une «fake news» Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

«Je vais bien», a assuré mercredi soir Brigitte Bardot dans un message sur le réseau social X, en réponse à des rumeurs en ligne évoquant son décès. «Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette 'fake news' sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence», a indiqué l'ancienne icône du cinéma français, âgée de 91 ans.

Plus tôt dans la journée, l'influenceur Aqababe avait assuré sur ses réseaux sociaux que l'ancienne actrice était décédée. «J'ai supprimé mon tweet exclusif concernant le décès de Brigitte Bardot», a-t-il réagi sur X après le démenti de l'intéressée.

Brigitte Bardot était rentrée chez elle vendredi après «une légère intervention chirurgicale» qui avait nécessité son hospitalisation à Toulon (Var), avait indiqué la semaine dernière son secrétariat à l'AFP.