Une famille de cinq personnes a été séquestrée lundi à Ploudalmézeau, en Bretagne. Les agresseurs ont volé un portefeuille numérique contenant 700'000 euros. L'enquête est confiée à la gendarmerie de Rennes.

AFP Agence France-Presse

Trois adultes et deux enfants d'une même famille, dont le père travaille dans les cryptomonnaies, ont été séquestrés dans un village du Finistère par plusieurs agresseurs qui sont parvenus à leur extorquer des fonds numériques, a annoncé mercredi le parquet.

Lundi en début de matinée, «les grands-parents, leur fille et deux des enfants de celle-ci ont subi une séquestration dans un pavillon situé à Ploudalmézeau», indique dans un communiqué Matthieu Thomas, procureur de la République adjoint de Rennes, confirmant une information du Télégramme.

«Le père des enfants, exerçant des activités dans le domaine des cryptomonnaies, était absent au moment des faits», précise-t-il. Ce sont des voisins qui ont alerté la gendarmerie après avoir découvert les victimes ligotées. «Avant de quitter les lieux, les agresseurs sont parvenus à soustraire un portefeuille numérique», ajoute le parquet de Rennes.

Quarante séquestrations depuis janvier

«Le préjudice réel subi par son détenteur reste en cours d'évaluation», écrit le parquet mais, selon le Télégramme, le portefeuille numérique du couple dont les malfaiteurs ont extorqué le mot de passe contenait environ 700'000 euros. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade et l'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Rennes.

Plus de quarante séquestrations et/ou enlèvements en lien avec les cryptomonnaies ont eu lieu en France depuis janvier 2026 et presque autant d'arrestations, a indiqué la semaine dernière le directeur national adjoint de la police judiciaire, Philippe Chadrys. Le phénomène, encore marginal en 2024, est monté en puissance en 2025 avec une trentaine d'affaires.