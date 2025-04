Condamnée pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen a annoncé lundi par la voix de son avocat faire appel de la décision. Voici ce qui l’attend dans les prochaines étapes judiciaires et politiques.

Marine Le Pen a été condamnée en première instance dans l'affaire des assistants parlementaires. Par le biais de son avocat, elle a indiqué son intention de faire appel (Illustration). Photo: keystone-sda.ch

Solène Monney Journaliste Blick

Le couperet est tombé ce lundi 31 mars. Aux côtés de 23 autres membres du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Elle a été condamnée à quatre ans de prison, dont deux ferme aménagés sous bracelet électronique.

La figure de proue du RN écope également d’une amende de 100'000 euros et d’une peine d’inéligibilité de cinq ans, avec effet immédiat. Son parti se voit infliger une amende de deux millions d’euros, dont un ferme. Les condamnés devront par ailleurs rembourser 3,2 millions d’euros au Parlement européen – une partie des 4,4 millions d’euros détournés, dont 1,1 million ont déjà été restitués.

Par la voix de son avocat, Maître Rodolphe Bosselut, Marine Le Pen a annoncé son intention de faire appel. Alors, que risque-t-elle vraiment dans les mois à venir?

1 Le bracelet électronique... pas pour tout de suite

Grâce à l’appel en cours, la peine de prison est suspendue pour le moment. Marine Le Pen ne portera donc pas de bracelet électronique dans l’immédiat, confirme BFMTV. En attendant son procès en appel, elle reste juridiquement présumée innocente.

2 La peine d'inégibilité immédiate

La sanction d’inéligibilité, elle, prend effet immédiatement, même en cas d’appel. Concrètement, cela signifie que Marine Le Pen ne pourra probablement pas se présenter à l’élection présidentielle de 2027. Sa peine étant de cinq ans, elle est écartée pour toute la durée de cette période.

Dans la foulée de sa condamnation, elle a également perdu son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. En revanche, elle peut pour l’instant rester députée. Mais, sauf retournement judiciaire, elle ne pourra pas se représenter aux prochaines législatives, prévues au plus tard en juin 2029. Elle ne pourra pas non plus se présenter en cas de dissolution anticipée de l'Assemble nationale.

3 Présidentielle 2027, candidature incertaine

Il n'est pas impossible que Marine Le Pen se présente à la prochaine élection présidentielle en 2027. Cependant, ses chances sont minces: il faudrait non seulement que son procès en appel se tiennent avant le premier tour de l'élection, et aussi qu'elle obtienne une relaxe ou une peine sans inéligibilité. Vu la complexité de l’affaire et le nombre de prévenus impliqués, cela semble peu probable, selon BFMTV.

Avec cette condamnation retentissante, l’avenir politique de Marine Le Pen s’assombrit. Pour celle qui a incarné pendant plus de vingt ans l’extrême droite française, la course à l’Elysée en 2027 semble désormais compromise. «Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin. Il est certes étroit, mais il existe», a-t-elle promis sur le journal télévisé de TF1 lundi 31 mars.





4 Des amendes suspendues

Comme pour la peine de prison, l’appel de Marine Le Pen suspend l’exécution des amendes prononcées ce lundi, y compris celle infligée au Rassemblement national. Les dommages et intérêts dus au Parlement européen sont également gelés dans l’attente du procès en appel. Si la condamnation est confirmée, le RN pourrait à terme devoir s’acquitter d’environ 4,5 millions d’euros, en incluant l’amende, les dommages et intérêts et les frais de procédure.