Une femme interpellée
Deux nourrissons retrouvés morts dans un congélateur en Bourgogne

Deux nourrissons ont été retrouvés morts dans un congélateur en Bourgogne. Une femme de 50 ans a été arrêté.
Publié: il y a 21 minutes
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Un homme a contacté la gendarmerie après la découverte du corps d'un nouveau-né dans un congélateur à son domicile (illustration).
Photo: AFP
Une femme d'une cinquantaine d'années, suspectée d'un double infanticiden Bourgogne après la découverte de deux corps de nourrissons, a été interpellée mercredi à Boulogne-Billancourt, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

D'après une première source à l'AFP, un homme a contacté mardi la gendarmerie après la découverte du corps d'un nouveau-né dans un congélateur de son domicile à Aillevillers-et-Lyaumont, en Haute-Saône. Sur place, les gendarmes ont alors découvert le corps d'un second nourrisson.

La suspecte aurait 9 enfants

Selon les premiers éléments de l'enquête, les soupçons se portent sur la mère, qui a quitté le domicile sans prévenir. Elle a été interpellée mercredi, vers 1h à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Selon une autre source, c'est là que vivrait un des fils de cette femme.

Celle-ci serait déjà mère de neuf enfants au total, issus de deux unions. L'enquête est menée en co-saisine par la Brigade de recherches de Lure et la Section de recherches de Besançon.

