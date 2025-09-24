Une enseignante de 66 ans a été agressée à l'arme blanche dans sa classe à Benfeld, dans le Bas-Rhin. Un adolescent de 14 ans a été interpellé. L'enquête est en cours.

Une nouvelle agression d'une enseignante agite la France. Photo: AFP

Un adolescent de 14 ans a été interpellé mercredi matin à Benfeld (Bas-Rhin) après avoir agressé à l'arme blanche d'une enseignante de 66 ans, blessée au visage dans sa classe, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Au moment de son interpellation, le jeune garçon s'est porté lui-même des coups de couteau, a-t-on ajouté de même source. Selon le quotidien régional les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA), le pronostic vital de l'enseignante n'est pas engagé.

Les faits ont eu lieu dans la classe du collège Robert Schuman, pour des raisons encore inconnues, précise la gendarmerie. Selon les DNA, les élèves du cours où s'est déroulé l'agression ont été confinés dans la salle de classe avant d'être déplacés au foyer du collège. Les autres élèves ont été évacués vers la salle des fêtes dans l'attente d'être récupérés par leurs parents.