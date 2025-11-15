Les locaux de BFMTV évacués après «une alerte de sécurité»

Les locaux de RMC-BFM, dans le 15e arrondissement de Paris, ont été évacués samedi après-midi et les programmes en direct interrompus en raison d’une alerte de sécurité, ont indiqué les deux chaînes sur X.

Les employés de RMC ont pu réintégrer les locaux après une «alerte de sécurité» Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Les locaux du groupe RMC BFM, situés dans le 15e arrondissement de Paris, ont été évacués samedi après-midi et les directs des antennes suspendus après une «alerte de sécurité». L'annonce a été faite par RMC et BFMTV sur le réseau social X.

«Nos locaux ont été évacués suite à une alerte de sécurité. Les forces de l'ordre sont sur place pour mener les vérifications», ont annoncé la radio et la chaîne d'information en continu. «Nos programmes sont temporairement perturbés sur l'ensemble des antennes RMC BFM. Nos équipes se mobilisent pour un retour à l'antenne au plus vite», a ajouté BFMTV sur X. Plus tard dans la soirée, le média français a indiqué que l'alerte était levée.

Tous les employés évacués

Des chiens de détection d'explosifs sont sur place, selon une source policière. Des inspections étaient en cours peu avant 17h00, selon une autre source policière.

Contacté, le groupe a précisé que «l'ensemble des collaborateurs du groupe ont été évacués par mesure de sécurité», mais n'était pas en mesure de préciser leur nombre exact. Le direct de BFMTV a été interrompu aux alentours de 15h20 pour laisser place à de la publicité puis à des documentaires.