Après l'affaire Morandini, Sonia Mabrouk rejoint BFMTV

Sonia Mabrouk rejoint BFMTV après son départ de CNews et Europe 1. Dès la rentrée, elle animera un grand rendez-vous politique en vue de l'élection présidentielle de 2027, a annoncé la chaîne vendredi.

AFP Agence France-Presse

La journaliste Sonia Mabrouk, qui a quitté CNews et Europe 1 après la polémique autour de Jean-Marc Morandini, va animer à partir de la rentrée un rendez-vous politique sur BFMTV, a annoncé la chaîne vendredi dans un communiqué.

«J'ai choisi de rejoindre BFMTV. Je reconnais chez Rodolphe Saadé, propriétaire du groupe RMC BFM, comme chez Vincent Bolloré, une ambition, une vision, une capacité à bâtir des groupes solides dans la durée», a déclaré Sonia Mabrouk dans un entretien au Figaro publié au même moment.

Deuxième chaîne info de France par ses audiences derrière CNews, BFMTV souligne que la journaliste est «reconnue pour la rigueur de ses interviews, son exigence dans la confrontation des idées et sa liberté de ton». Elle prendra «les commandes d'un grand rendez-vous politique» à l'approche de l'élection présidentielle de 2027.

Polémique autour de Jean-Marc Morandini

L'ex-vedette de CNews et Europe 1 avait déjà été courtisée il y a un an par BFMTV. Elle récuse dans le Figaro l'idée d'un départ des médias de la sphère Bolloré qui était calculé de longue date. «Je n'ai rien négocié, rien anticipé, rien calculé. Je pars avec pour seul bagage mon engagement», assure Sonia Mabrouk. «J'ai voulu rester fidèle à la ligne que je m'impose dans l'exercice de mon métier. Elle repose sur une exigence constante et un sens aigu de la responsabilité, a fortiori sur les atteintes aux mineurs», poursuit-elle.

La journaliste a quitté les médias dans le giron du milliardaire conservateur à la suite de la polémique autour du maintien de l'animateur Jean-Marc Morandini à l'antenne de CNews, malgré ses condamnations définitives en justice, notamment pour corruption de mineurs. Jean-Marc Morandini s'est finalement lui aussi retiré de l'antenne, pour une durée qui n'est pas connue.