Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015 au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses parisiennes, les blessures physiques et morales peinent à cicatriser. Beaucoup s’interrogent encore: pourquoi? Comment un tel carnage a-t-il pu se produire?

Le 13 novembre a bouleversé la France et au-delà. Photo: keystone-sda.ch

Richard Werly Journaliste Blick

Rescapés, policiers, juges, experts des réseaux djihadistes, tous questionnent leurs actions. Les 131 morts et les 350 blessés de cette nuit tragique restent gravés dans leur mémoire. Blick a remonté le fil de leurs histoires, de leurs angoisses et, malgré tout, de leurs espoirs.