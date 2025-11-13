Face au terrorisme
10 ans après le Bataclan, ces vérités impossibles à avouer
Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015 au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses parisiennes, les blessures physiques et morales peinent à cicatriser. Beaucoup s’interrogent encore: pourquoi? Comment un tel carnage a-t-il pu se produire?
Publié: 05:51 heures
Dernière mise à jour: 11:49 heures
Le 13 novembre a bouleversé la France et au-delà.
Photo: keystone-sda.ch
Richard WerlyJournaliste Blick
Rescapés, policiers, juges, experts des réseaux djihadistes, tous questionnent leurs actions. Les 131 morts et les 350 blessés de cette nuit tragique restent gravés dans leur mémoire. Blick a remonté le fil de leurs histoires, de leurs angoisses et, malgré tout, de leurs espoirs.