Le président Macron promet une action ferme contre ceux qui s'attaquent aux prisons et intimident les agents pénitentiaires. Il réaffirme son soutien total aux agents du ministère de la Justice, saluant leur courage et leur dévouement dans leur mission essentielle.

Macron promet de «retrouver, juger et punir» ceux qui attaquent les prisons

Et remercie les surveillants

Macron promet une action ferme contre ceux qui s'attaquent aux prisons. Photo: IMAGO/Bestimage

ATS Agence télégraphique suisse

Emmanuel Macron a promis mercredi que les personnes qui «cherchent à intimider» les agents pénitentiaires et «s'attaquent avec une violence inadmissible» aux prisons seraient «retrouvés, jugés et punis».

«Je réaffirme à tous nos agents du ministère de la Justice mon total soutien et celui de la Nation», a dit sur le réseau X le chef de l'Etat, saluant le «courage» et le «dévouement» des surveillants pénitentiaires, qui accomplissent «une mission essentielle de défense de l'Etat de droit et de la paix publique».